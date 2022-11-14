Россия и США проводят тайные переговоры в Турции: в Анкару приехал Нарышкин, — росСМИ

Делегации Москвы и Вашингтона встретились впервые с начала полномасштабной войны.

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В столице Турции Анкаре проходят переговоры между делегациями России и США. Ранее встреча анонсирована не была. Об этом со ссылкой на источник сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Москву на встрече представляет директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В то же время состав американской делегации остается неизвестным. Повестка переговоров российский и американской сторон в Турции не разглашается, собеседник журналистов сообщить подробности встречи отказался, пишет СМИ.

Отвечая на вопрос о сегодняшних переговорах делегаций пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг факт их проведения.

В последний раз РФ и США вели переговоры в швейцарской Женеве 10 января — тогда они касались российского проекта документа о гарантий безопасности.

Тем временем на Бали завтра начинается саммит "Большой двадцатки" — участвовать в нем президент России Владимир Путин отказался, послав вместо себя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По данным Financial Times, в итоговом коммюнике саммита не будет тезисов с осуждением полномасштабной войны РФ против Украины.

Отметим, что не объявленные ранее переговоры между РФ и США в Турции проводятся на фоне недавнего выхода российских войск из Херсона после почти восьми месяцев оккупации. Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что серия военных поражений, в том числе потеря Херсона, может привести к тому, что российского президента Владимира Путина отстранят от власти в Кремле.