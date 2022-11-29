Не треба боятися: у Латвії заявили про право України обстрілювати територію РФ, — Bloomberg

США побоюються надавати Україні зброю, за допомогою якої можна атакувати територію Росії. У МЗС Латвії закликають союзників переглянути свою позицію щодо цього.

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Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті заявив, що Україна має мати можливість завдавати ударів по об'єктах військової інфраструктури, що знаходяться на території Російської Федерації. Про це повідомляє Bloomberg.

На думку міністра закордонних справ Латвії, атакуючи російські військові об'єкти, Україна зможе запобігати обстрілу власної критичної інфраструктури. Він наголосив, що союзникам України не варто боятися ескалації конфлікту.

"Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для ураження об'єктів чи аеродромів, звідки ці ракети запускаються", — цитує Едгарса Рінкевичса Bloomberg.

У публікації зазначають, що Сполучені Штати не говорили про обмеження для України щодо використання американського озброєння. Водночас дальність дії зброї, яку поставляють США в Україну, не є достатньою для того, щоб атакувати територію РФ.

Вашингтон зважився на постачання реактивних систем залпового вогню для ЗСУ. Однак тактичні ракетні системи ATACMS, що дозволяють завдавати ударів по РФ, все ще недоступні Україні.

США поки не надають українській стороні військових літаків, аргументуючи це тим, що винищувачі ніяк не сприятимуть перемозі у війні. Конгресмен Майкл Маккол вважає, що обстріли російської території "спричинять масову реакцію з боку Росії, і це справді призведе до ескалації ситуації".

У МЗС Італії також заявляли, що не хочуть "проблеми з іншими країнами". Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані висловив побоювання щодо можливої ескалації війни в Україні та зазначив, що його країні "не загрожує безпосередня небезпека".

Зі свого боку, Рінкевичс разом із кількома союзниками виступають за те, щоб не обмежувати Україну в способах використання наданої Заходом зброї.

Нагадаємо, що у Кремлі перенесли заплановані переговори зі США. На зустрічі мав обговорюватись Договір про скорочення та обмеження ядерної зброї.

Ще Фокус писав, що воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко розповів, яку зброю готують росіяни для нової атаки по Україні.