"Победа Путина – опасность для мира": НАТО обещает предоставить больше оружия Украине, — BBC

В НАТО заявили, что не только дадут Украине дополнительное вооружение, но и помогут восстановить сильно поврежденную энергетическую инфраструктуру.

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НАТО обещает предоставить больше оружия Украине и помочь восстановить критически важную энергетическую инфраструктуру, сильно поврежденную массированными ударами РФ. Об этом пишет BBC.

Издание пишет, что на саммите в Бухаресте генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг обвинил Москву в попытке использовать зиму как оружие войны.

Российские забастовки оставили миллионы украинцев без электричества и водопровода на морозе.

"Россия фактически терпит неудачу на поле боя. В ответ на это они теперь атакуют гражданские объекты, города, потому что они не состоянии завоевать территорию", — сказал Столтенберг.

Его слова поддержал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, который заявил, что Россия стремится "заморозить украинцев до подчинения".

По словам журналистов, члены НАТО помогут Украине восстановить ее энергетическую инфраструктуру и защитить людей от ракетных ударов. Выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, Столтенберг сказал, что Альянс будет помогать Украине столько, сколько нужно.

"Мы понимаем, что крайне важно, чтобы президент Путин не смог победить в Украине. Это будет трагедией для Украины, но это также сделает мир более опасным и гораздо более уязвимым", — сказал Столтенберг.

Издание пишет, что в Украине наступает зима со снегом и минусовой температурой во многих регионах. Есть опасения, что люди по всей стране могут умирать от переохлаждения.

Ранее Фокус сообщал, что в Латвии заявили о праве Украины обстреливать территорию РФ. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте заявил, что у Украины должна быть возможность наносить удары по объектам военной инфраструктуры, которые находятся на территории Российской Федерации.

Также напомним, что Reuters заявили, что в Италии отменили голосование о военной поддержке Украины. Издание пишет, что к концу года закончится действие договоренности, согласно которой правительство Италии могло отправлять Украине военную помощь без разрешения парламента.