США не вноситимуть РФ до списку країн-спонсорів тероризму, — дипломат

Таке рішення, за словами постпреда США при ОБСЄ Майкла Карпентера, може зашкодити не лише Вашингтону, а й Україні.

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США не планують вносити Росію до списку країн-спонсорів тероризму. Про це під час брифінгу заявив постійний представник Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.

За його словами, США, на відміну від країн Європейського Союзу, не планують вносити Росію до списку країн-спонсорів тероризму. Дипломат стверджує, що подібне рішення Вашингтона може призвести до негативних наслідків, зокрема для України.

Внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму обмежить здатність Білого дому надавати гуманітарну допомогу українським громадянам, а також сприяти іншим діям, які, за словами Карпентера, відповідають інтересам Києва та Вашингтона. У цьому контексті постпред США при ОБСЄ згадав зернову угоду, яка була погоджена під час переговорів у Туреччині.

Карпентер запевнив, що Білий дім продовжить нарощувати тиск на санкцію на Росію, надавати військову допомогу Україні і розглядати можливості, які дозволять посилити режим експортного контролю для Москви. Такий підхід, на думку американського дипломата, буде найефективнішим засобом підтримки Києва в умовах повномасштабної війни.

Зазначимо, що подібну думку щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму озвучила представниця США в НАТО Джуліан Сміт. За її словами, Вашингтон не йтиме на такий "некорисний" крок, але продовжить концентрувати зусилля на санкційній політиці та експортні обмеження щодо Кремля.

Європейський парламент, зі свого боку, визнав Росію спонсором тероризму. Антиросійську резолюцію підтримали 494 європейські політики. У документі, який затвердив Європарламент, йдеться про воєнні злочини, які скоюють солдати ЗС РФ на території України.