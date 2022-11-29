У США назвали контрпродуктивним визнання РФ країною-спонсором тероризму

За словами пані посла США в НАТО Джуліан Сміт, цей крок може зашкодити наданню гуманітарної допомоги Україні. Тому у Вашингтоні більше зосереджені на впровадженні жорсткіших антиросійських санкцій.

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Пані посол США в НАТО Джуліан Сміт прокоментувала визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. За її словами, це не корисно та заявила про те, що Вашингтон продовжить дотримуватися стратегії обмеження РФ за допомогою санкцій та експортних обмежень. Про це повідомляє "Голос Америки".

"Думаю, ви чули коментарі президента Байдена й інших в адміністрації. Відчуття у Вашингтоні в тому, що це насправді поки не потрібно, і може бути контрпордуктивним у тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні, або вивозити певну кількість зерна з України", — зазначила Сміт.

Американська дипломатка додала, що з цієї причини в США більше зосереджені на тому, щоб спільно з партнерами працювати над посиленням антиросійських санкцій і додатковими шляхами їх реалізації, оскільки це посилить тиск на президента РФ Володимира Путіна та його уряд.

Крім того, посилення санкцій попередить можливість просування російської армії та створення нових можливостей для Москви у війні проти України, вважає Сміт.

Раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і в зв'язку з цим закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал із військової агресії РФ. У резолюції асамблеї було зазначено вимоги щодо формування шляхів стягнення репарацій з РФ за завдану шкоду Україні.

Президент США Джо Байден не підтримував ідею про визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм. На запитання кореспондентів про доцільність такого кроку, голова Білого дому коротко відповів: "ні".