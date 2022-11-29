В США назвали "контрпродуктивным" признание РФ государством-спонсором терроризма

По словам посла США в НАТО Джулиан Смит, этот шаг может повредить оказанию гуманитарной помощи Украине. Поэтому в Вашингтоне больше сосредоточены на внедрении более жестких антироссийских санкций.

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Посол США в НАТО Джулиан Смит прокомментировала признание Российской Федерации государством-спонсором терроризма. По ее словам, это не является полезным и заявила, что Вашингтон продолжит придерживаться стратегии ограничения РФ посредством санкций и экспортных ограничений. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Думаю, вы слышали комментарии президента Байдена и других в администрации. Ощущение в Вашингтоне в том, что это на самом деле пока не нужно, и может быть контрпордуктивно в том плане, что это может повредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине, или вывозить определенное количество зерна из Украины", — отметила Смит.

Американский дипломат добавила, что по этой причине в США больше сосредоточены на том, чтобы совместно с партнерами работать над ужесточением антироссийских санкций и дополнительными путями их реализации, так как это усилит давление на президента РФ Владимира Путина и его правительство.

Кроме того ужесточение санкций предупредит возможность продвижения российской армии и создание новых возможностей для Москвы в войне против Украины, считает Смит.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и, в связи с этим, призвала создать специальный Международный трибунал по военной агрессии РФ. В резолюции ассамблеи были отмечены требования по формированию путей взыскания репараций с РФ за нанесенный ущерб Украине.

Президент США Джо Байден не поддерживал идею о признании России государством, которое спонсирует терроризм. На вопрос корреспондентов о целесообразности такого шага глава Белого дома ответил коротко: "нет".