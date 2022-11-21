В НАТО признали Россию страной-террористом: будет создан трибунал для чиновников Кремля

По словам представителя Украины в ПА Альянса Егора Чернева, позиция нашей страны становится общепринятой тенденцией на самых высоких международных площадках. Документ должен повлиять на принятие решение руководствами стран Альянса.

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Парламентская ассамблея (ПА) НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России и признала ее государством-террористом. Об этом сообщил председатель Постоянного представительства Украины в ПА НАТО Егор Чернев в Facebook.

По его словам, предложение Украины поддержали 30 стран-членов Альянса.

"Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", — отметил Чернев.

Он также написал, что в документе также учтены и другие пожелания Украины. К примеру, увеличение поставок вооружения, а также разработка конкретных механизмов, которые позволят Украине стать членом НАТО.

Кроме того, как сообщается, резолюция содержит в себе требование формирования путей взыскания репараций с Российской Федерации за тот ущерб, который был нанесен Украине.

"Также делегаты особо отметили, что украинская армия однозначно усилит НАТО, а потому членство Украины желательно и важно для самого Альянса", — заявил Чернев.

По его словам, Украина также инициировала закрепление принципа НАТО о поддержке Киева в войне против Москвы столько, сколько будет нужно.

Чернев заявил, что принятие этой резолюции является важным политическим шагом, который хорошо иллюстрирует настроение в западных парламентах. Документ должен повлиять на принятие решение руководствами стран Альянса. По словам Чернева, позиция Украины становится общепринятой тенденцией на самых высоких международных площадках.

"За преступления против человечности, военные преступления, не имеющие срока давности и за преступление агрессии, наказание будет неотвратимым. Мы этого обязательно добьемся", — заявил Чернев.

[ + – ] Парламентская ассамблея НАТО признала РФ государством-террористом

Что такое Парламентская ассамблея НАТО

Парламентская ассамблея НАТО – это межпарламентская организация стран, который входят в Североатлантический альянс. Рекомендации ПА НАТО представляются национальным правительствам, парламентам и организациям, а также генеральному секретарю Альянса. Организация содействует распространению принципов контроля над вооруженными силами в странах, которые не входят в НАТО.

Ранее Фокус сообщал, что Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия. Альянсу нужно активизировать военный потенциал для поддержки Украины. По подсчетам Йенса Столтенберга, каждая страна до 2024 года должна увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

Еще напомним, что Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. Госпредприятие планирует разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику с шестью странами-членами Североатлантического Альянса.

Также сообщалось, что НАТО сможет поставлять в Украину оружие с передовой электроникой из Израиля. Израиль славится своими беспилотниками, оптикой, системами управления огнем, радарами и другими военными технологиями.