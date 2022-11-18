Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО, – "Укроборонпром"

Госпредприятие планирует разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику с шестью странами-членами Североатлантического Альянса.

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Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО и будет производить военную технику совместно с шестью странами Североатлантического Альянса. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Укроборонпром".

Как уточняется, Украина уже подписала договора с Польшей, Чехией, Францией, Данией и др.

Сотрудничество со странами включает в себя:

создание совместных оборонных предприятий,

строительство линий производства боеприпасов замкнутого цикла,

совместное производство бронированной техники,

производство реактивных систем залпового огня,

совместную разработку новых высокотехнологичных образцов оружия.

Для реализации этих целей госпредприятие планирует использовать как уже имеющиеся у нас мощности, так и создавать новые в безопасных местах.

[ + – ] БТР-4Е "Буцефал" разработан и производится в Украине Фото: Укроборонпром

"Укроборонпром": сотрудничество с Чехией

Один из последних договоров такого рода был подписан с Чехией. "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чешской Республики договорились о создании совместного оборонного кластера. Это произошло согласно достигнутым договоренностям между президентом Украины Владимиром Зеленским и чешским премьер-министром Петром Фиалой.

Документ, в частности, предусматривает:

производство военной техники; увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров; развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники; сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

"Для ускоренного развития имеющихся международных оборонных проектов и появления новых "Укроборонпром" и МИД Украины договорились о дальнейшей координации действий. Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины", –– комментирует пресс-служба госпредприятия.

Стандарты НАТО уже применяются в производстве

В настоящее время "Укроборонпром" уже наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мины калибра 120-мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО, рассказывают на госпредприятии.

Как уточняется, боеприпасы, производимые "Укроборонпромом", смогут уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают.

Напомним, 16 ноября состоялась седьмая встреча формата "Рамштайн", по итогам которой Украина получит еще больше средств ПВО, боеприпасов и ряд другого вооружения. За последние несколько недель были анонсированы танки, САУ и иная техника.