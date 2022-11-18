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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО, – "Укроборонпром"

укроборонпром нато производство оружия
Фото: УНИАН/Мариенко Андрей | "Укроборонпром" планирует интегрироваться в оборонно-промышленный комплекс НАТО

Госпредприятие планирует разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику с шестью странами-членами Североатлантического Альянса.

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Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО и будет производить военную технику совместно с шестью странами Североатлантического Альянса. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Укроборонпром".

Как уточняется, Украина уже подписала договора с Польшей, Чехией, Францией, Данией и др.

Сотрудничество со странами включает в себя:

  • создание совместных оборонных предприятий,
  • строительство линий производства боеприпасов замкнутого цикла,
  • совместное производство бронированной техники,
  • производство реактивных систем залпового огня,
  • совместную разработку новых высокотехнологичных образцов оружия.

Для реализации этих целей госпредприятие планирует использовать как уже имеющиеся у нас мощности, так и создавать новые в безопасных местах.

БТР-4Е буцефал Fullscreen
БТР-4Е "Буцефал" разработан и производится в Украине
Фото: Укроборонпром

"Укроборонпром": сотрудничество с Чехией

Один из последних договоров такого рода был подписан с Чехией. "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чешской Республики договорились о создании совместного оборонного кластера. Это произошло согласно достигнутым договоренностям между президентом Украины Владимиром Зеленским и чешским премьер-министром Петром Фиалой.

Документ, в частности, предусматривает:

  1. производство военной техники;
  2. увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров;
  3. развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники;
  4. сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

"Для ускоренного развития имеющихся международных оборонных проектов и появления новых "Укроборонпром" и МИД Украины договорились о дальнейшей координации действий. Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины", –– комментирует пресс-служба госпредприятия.

Стандарты НАТО уже применяются в производстве

В настоящее время "Укроборонпром" уже наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мины калибра 120-мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО, рассказывают на госпредприятии.

Как уточняется, боеприпасы, производимые "Укроборонпромом", смогут уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают.

Напомним, 16 ноября состоялась седьмая встреча формата "Рамштайн", по итогам которой Украина получит еще больше средств ПВО, боеприпасов и ряд другого вооружения. За последние несколько недель были анонсированы танки, САУ и иная техника.