Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО, – "Укроборонпром"
Госпредприятие планирует разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику с шестью странами-членами Североатлантического Альянса.
Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО и будет производить военную технику совместно с шестью странами Североатлантического Альянса. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Укроборонпром".
Как уточняется, Украина уже подписала договора с Польшей, Чехией, Францией, Данией и др.
Сотрудничество со странами включает в себя:
- создание совместных оборонных предприятий,
- строительство линий производства боеприпасов замкнутого цикла,
- совместное производство бронированной техники,
- производство реактивных систем залпового огня,
- совместную разработку новых высокотехнологичных образцов оружия.
Для реализации этих целей госпредприятие планирует использовать как уже имеющиеся у нас мощности, так и создавать новые в безопасных местах.
"Укроборонпром": сотрудничество с Чехией
Один из последних договоров такого рода был подписан с Чехией. "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чешской Республики договорились о создании совместного оборонного кластера. Это произошло согласно достигнутым договоренностям между президентом Украины Владимиром Зеленским и чешским премьер-министром Петром Фиалой.
Документ, в частности, предусматривает:
- производство военной техники;
- увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров;
- развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники;
- сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.
"Для ускоренного развития имеющихся международных оборонных проектов и появления новых "Укроборонпром" и МИД Украины договорились о дальнейшей координации действий. Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины", –– комментирует пресс-служба госпредприятия.
Стандарты НАТО уже применяются в производстве
В настоящее время "Укроборонпром" уже наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мины калибра 120-мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО, рассказывают на госпредприятии.
Как уточняется, боеприпасы, производимые "Укроборонпромом", смогут уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают.
Напомним, 16 ноября состоялась седьмая встреча формата "Рамштайн", по итогам которой Украина получит еще больше средств ПВО, боеприпасов и ряд другого вооружения. За последние несколько недель были анонсированы танки, САУ и иная техника.