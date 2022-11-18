Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО, – "Укроборонпром"

Держпідприємство планує розробляти та виробляти важке озброєння та військову техніку із шістьма країнами-членами Північноатлантичного Альянсу.

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Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО та вироблятиме військову техніку спільно із шістьма країнами Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє пресслужба державного підприємства "Укроборонпром".

Як уточнюється, Україна вже підписала договори з Польщею, Чехією, Францією, Данією тощо.

Співпраця з країнами враховує:

створення спільних оборонних підприємств;

будівництво ліній виробництва боєприпасів замкнутого циклу;

спільне виробництво броньованої техніки;

виробництво реактивних систем залпового вогню;

спільне розроблення нових високотехнологічних зразків зброї.

Для реалізації цих цілей держпідприємство планує використовувати як потужності, що вже є у нас, так і створювати нові в безпечних місцях.

[ + – ] БТР-4Е "Буцефал" розроблено та виробляється в Україні Фото: Укроборонпром

"Укроборонпром": співпраця з Чехією

Один з останніх договорів такого роду був підписаний із Чехією. "Укроборонпром" і Міжурядова агенція оборонного співробітництва при Міністерстві оборони Чеської Республіки домовилися про створення спільного оборонного кластера. Це сталося згідно з досягнутими домовленостями між президентом України Володимиром Зеленським і чеським прем'єр-міністром Петром Фіалою.

Документ, зокрема, передбачає:

Виробництво військової техніки. Збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів. Розвиток сервісних хабів з обслуговування і ремонту озброєння та техніки. Співробітництво у сфері високих технологій, зокрема створення спільних науково-дослідних центрів.

"Для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів і появи нових "Укроборонпром" та МЗС України домовилися про подальшу координацію дій. Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України", –– коментує пресслужба держпідприємства.

Стандарти НАТО вже застосовуються у виробництві

Наразі "Укроборонпром" уже налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів, а також міни калібру 120-мм. Засоби ураження пройшли успішні випробування і виробляються за технологією НАТО, розповідають на держпідприємстві.

Як уточнюється, боєприпаси, які виробляють "Укроборонпром", зможуть зменшити залежність української артилерії від поставок з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються.

Нагадаємо, 16 листопада відбулася сьома зустріч формату "Рамштайн", за підсумками якої Україна отримає ще більше засобів ППО, боєприпасів і низку іншого озброєння. За останні кілька тижнів було анонсовано танки, САУ й іншу техніку.