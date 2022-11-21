Запасы на исходе: Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия

Альянсу нужно активизировать военный потенциал для поддержки Украины. По подсчетам Йенса Столтенберга, каждая страна до 2024 года должна увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

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Североатлантический Альянс исчерпал большую часть запасов оружия и боеприпасов, поэтому необходимо нарастить их производство. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC.

НАТО, как говорит Столтенберг, стоит активизировать военный потенциал, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Страны Альянса исчерпали большую часть запасов оружия и боеприпасов, поэтому необходимо работать с промышленностью и наращивать производство, продолжил генсек.

Укрепление обороноспособности Украины, по его мнению, обойдется Западу высокими ценами на энергоносители и другими экономическими последствиями.

[ + – ] Cтраны НАТО хотят увеличить расходы на оборону

"Мы должны помнить, что цена, которую мы платим, измеряется деньгами. А цена, которую платит Украина, жизнями и кровью каждый день. Мы обязаны их поддерживать", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, цель стран НАТО заключается в увеличении расходов на оборону — до 2024 года каждая страна обязана давать 2% ВВП.

"Я не могу сказать, что конкретно союзники решат в отношении обязательств по расходам на оборону на ближайшие 10 лет. Сейчас мы завершаем обязательства, взятые в 2014 году до 2024 года", — заметил он

"Приемлемый мир" с Россией

Йенс Столтенберг во время выступления на конференции в Мадриде 21 ноября призвал НАТО усилить военную помощь для Украины, чтобы достичь "приемлемого мира"с РФ.

Как сказал генсек, любая война рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но Альянс хочет мира, который подойдет Украине. Это, по его оценке, напрямую зависит от успехов на поле боя.

"Поэтому НАТО должна расширять поставки вооружения Украине", — отметил генеральный секретарь.

Для НАТО принципиально важно не стать стороной конфликта, заявил он во время обсуждения вопроса введения бесполетной зоны над Украиной.

"Если мы начнем размещать силы, мы станем стороной конфликта. Альянс нацелен помочь Украине защищать ее воздушное пространство самостоятельно. Союзники уже предоставляют системы ПВО и боеприпасы к ним", — заявил он.

Отметим, что Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. Концерн "Укроборонпром" планирует производить военную технику вместе с 6 странами Альянса.

Фокус уже писал о седьмой встрече западных министров обороны в формате "Рамштайн". По итогам встречи Украине могут отправить новые системы ПВО, боеприпасы и другое вооружение.

ВСУ получает турецкое вооружение. Недавно в Украину отправили ракеты TRLG-230 и Sungur IIR.