Украинская армия получила на вооружение турецкие высокоточные ракеты TRLG-230

Украинская армия еще летом получила партию вооружения из Турции, передают аналитики Oryx.

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Украинская армия получила партию турецкого вооружения, в частности ракеты TRLG-230 и Sungur IIR. Об этом сообщает проект Oryx, которые следят за поставками вооружения в ВСУ от партнеров.

По данным аналитиков, Турция еще летом передала Украине партию ракет TLRG-230 и Sungur IIR, наземное оборудование РЭБ и оборудование для беспилотников Bayraktar TB2. Однако неизвестно, Украина это купила или получила бесплатно в качестве помощи.

Что известно о ракетах TLRG-230?

Ракеты TLRG-230 — это разработка компании Roketsan типа "земля-земля". Ее дальность полета составляет 70 км, а система наведения работает по лазерному лучу. Еще в 2020 году проходили испытания разработки. Для наведения ракет используют беспилотник или наземную станцию подсветки.

[ + – ] Высокогорная ракета TGLR 230

Что такое Sungur IIR?

Ракеты Sungur IIR — это боеприпасы для украинских беспилотников Bayraktar TB2. IIR — это технология, которая делает оружие более точным. В дальнейшем их планируют интегрировать на беспилотники Akinci.

[ + – ] Ракета Sungur

Напомним, в конце августа сообщалось, что Турция передала Украине 50 броневиков Kirpi. Всего ВСУ получат 200 таких машин.

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