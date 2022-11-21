Українська армія отримала на озброєння турецькі високоточні ракети TRLG-230

Українська армія ще влітку отримала партію озброєння з Туреччини, передають аналітики Oryx.

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Українська армія отримала партію турецького озброєння, зокрема ракети TRLG-230 та Sungur IIR. Про це повідомляє проєкт Oryx, які стежать за постачанням озброєння в ЗСУ від партнерів.

За даними аналітиків, Туреччина ще влітку передала Україні партію ракет TLRG-230 та Sungur IIR, наземне обладнання РЕБ та обладнання для безпілотників Bayraktar TB2. Проте невідомо, чи Україна це купила чи отримала безкоштовно як допомогу.

Що відомо про ракети TLRG-230?

Ракети TLRG-230 — це розробка компанії Roketsan типу "земля-земля". Її дальність польоту становить 70 км, а система наведення працює по лазерному променю. Ще в 2020 році проходили випробування розробки. Для наведення ракет використовують безпілотник чи наземну станцію підсвічування.

[ + – ] Високогірна ракета TGLR 230

Що таке Sungur IIR?

Ракети Sungur IIR — це боєприпаси для українських безпілотників Bayraktar TB2. IIR — це технологія, яка робить зброю точнішою. Далі їх планують інтегрувати на безпілотники Akinci.

[ + – ] Ракета Sungur

Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що Туреччина передала Україні 50 броньовиків Kirpi. Загалом ЗСУ отримають 200 таких машин.

Раніше Фокус переклав статтю про турецьке військове суднобудування. Від Atak до TF-2000.