Туреччина передала Україні 50 броньовиків Kirpi з власних запасів

Українська армія отримала автомобілі із захистом від мін, кріслами, стійкими до вибухів, і камерою заднього виду.

Турецький уряд передав Україні 50 броньовиків Kirpi класу MRAP. Про це повідомляє Defense News.

Постачання броневиків — це швидше угода між урядами двох країн, ніж договір України з компанією-виробником. Джерела видання кажуть, що Туреччина надіслала вже 50 Kirpi, надалі передбачено нові постачання.

Компанія BМC сказала журналістам, що їхня компанія не причетна до угоди в жодному вигляді.

"Уряд Анкари доставив безліч Kirpi, які були в них на озброєнні", — заявили в компанії.

[ + – ] Kirpi надіслали з власних запасів турецької армії

У публікації не вказують, чи машини продали або передали безплатно в межах допомоги українській армії.

Kirpi — це важкоброньований автомобіль для перевезення особового складу. Початок його розробки стартував у 2008 році, перший прототип з'явився у 2009 році. Турецький уряд має на озброєнні 614 броньовиків Kirpi в Сухопутних військах. Усього продали понад 1500 броньовиків більш ніж 200 покупцям.

Машини оснащуються кріслами, які поглинають удари, GPS-системою, камерою заднього виду й автоматичною системою пожежогасіння. Броньовик може оснащуватися кулеметами калібром 7,62 мм або 12,7 мм із можливістю віддаленого керування.

Нагадаємо, нардеп Юрій Мисягін повідомив про постачання Kirpi в ЗСУ 9 серпня. Їх одержали дві бригади морської піхоти.

Раніше в ЗСУ був помітили раритетний британський броньовик Daimler Ferret, історія якого йде до післявоєнного часу.