Туреччина поставила Україні бронемашини Kirpi з покращеним захистом від мін (відео)

Дві бригади морської піхоти ЗСУ отримали 50 бронемашин Kirpi, оснащені кулеметом та протимінним захистом. У межах операції турки передадуть ще 150 бронемобілів.

Морська піхота ЗСУ отримала перші 50 турецьких бойових бронемашин (ББМ) Kirpi. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Юрій Мисягін.

"Дві бригади морської піхоти вже використовують пів сотні машин. Чекаємо ще на півтори сотні. Кулемет, яким можна керувати вручну і повертати на 360 градусів, система пожежогасіння, хороший протимінний захист, броня Б6, 12 бійців + екіпаж", — описав нардеп характеристики машин.

Депутат не уточнив, чи це була закупівля, чи турецькі партнери передали техніку безоплатно. Турецьке видання Savunmast пише, що компанія BMC експортувала в Україну ББМ Kirpi. Офіційної інформації щодо кількості куплених машин не було, наголосили журналісти.

У соцмережах з'явилося відео пересування турецьких колони ББМ Kirpi. Автори стверджують, що кадри знято в Україні.

Турецька бронемашина Kirpi — коротка характеристика

Турецькі військові досить активно використовують ББМ Kirpi, яке розробила компанія ВМС. Транспорт захищає екіпаж від стрілецької зброї та мін, пише портал Defence Express. З вагою 19 тонн машина розвиває максимальну швидкість до 100 км/год за рахунок роботи 8,9-літрового турбодизеля потужністю 375 к.с. і крутним моментом 2100 оборотів за хвилину.

Kirpi працює на автоматичній 6-ступінчастій коробці передач Allison. Бронетранспортер складається з однокузовної броньованої кабіни, 4 куленепробивних вікон та сидінь з амортизацією.

У передній частині знаходиться двигун, а в середній міститься до 13 осіб екіпажу, зокрема водій, кулеметник та командир.

Машина оснащена протимінно-вибухостійкими сидіннями та аварійним люком. Належить до класу MRAP (бронеавтомобілі з підвищеним протимінним захистом), рівень бронезахисту відповідно до стандарту НАТО — STANAG 4569.

Бронемашини Kirpi — застосування в Сирії

РосЗМІ звернули увагу на участь броньовиків Kirpi у патрулюванні місцевості в Сирії разом із російськими військовими.

У 2019 році велику партію турецьких бронеавтомобілів купив уряд національної згоди Лівії, який протистояв Лівійській національній армії маршала Хафтара. Туреччина відправила до Лівії MRAP Kirpi II та Vuran.

Нагадаємо, що 28 липня президент Литви Ґітанас Науседа обіцяв передати ЗСУ 10 нових бронемашин. Австралія раніше поставила 14 бронетранспортерів M113AS4.

У квітні Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster, які коштують 38 млн. доларів.