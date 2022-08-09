Турция поставила Украине бронемашины Kirpi с улучшенной защитой от мин (видео)

Две бригады морской пехоты ВСУ получили 50 бронемашин Kirpi, оснащенные пулеметом и противоминной защитой. В рамках сделки турки передадут еще 150 бронемобилей.

Морская пехота ВСУ получила первые 50 турецких боевых бронемашин (ББМ) Kirpi. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Юрий Мысягин.

"Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждем еще полторы сотни. Пулемет, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита, броня Б6, 12 бойцов + экипаж", – описал нардеп характеристики машин.

Депутат не уточнил, была ли это закупка, или турецкие партнеры передали технику безвозмездно. Турецкое издание Savunmast пишет, что компания BMC экспортировала в Украину ББМ Kirpi. Официальной информации о количестве купленных машин не было, подчеркнули журналисты.

В соцсетях появилось видео передвижения колонны турецких ББМ Kirpi. Авторы утверждают, что кадры сняты в Украине.

Турецкие бронемашины Kirpi – краткая характеристика

Турецкие военные довольно активно используют ББМ Kirpi, который разработала компания ВМС. Транспорт защищает экипаж от стрелкового оружия и мин, пишет портал Defence Express. При весе 19 тонн машина развивает максимальную скорость до 100 км/ч за счет работы 8,9-литрового турбодизеля мощностью 375 л.с. и крутящим моментом 2100 оборотов в минуту.

Kirpi работает на автоматической 6-ступенчатой ​​коробке передач Allison. Бронетранспортер состоит из однокузовной бронированной кабины, 4 пуленепробиваемых окон и сидений с амортизацией.

В передней части находится двигатель, а в средней помещается до 13 человек экипажа, в том числе водитель, пулеметчик и командир.

Машина оснащена противоминно-взрывостойкими сиденьями и аварийным люком. Относится к классу MRAP (бронеавтомобили с повышенной противоминной защитой), уровень бронезащиты согласно стандарту НАТО – STANAG 4569.

Бронемашины Kirpi – применение в Сирии

РосСМи обратили внимание на участие броневиков Kirpi в патрулировании местности в Сирии вместе с российскими военными.

В 2019 году крупную партию турецких бронеавтомобилей купило правительство национального согласия Ливии, которое противостояло Ливийской национальной армии маршала Хафтара. Турция отправила в Ливию MRAP Kirpi II и Vuran.

Напомним, что 28 июля, президент Литвы Гитанас Науседа обещал передать ВСУ 10 новых бронемашин. Австралия ранее поставила 14 бронетранспортеров M113AS4.

В апреле Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster, которые стоят 38 млн долларов.