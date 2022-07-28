Литва поставит Украине 10 бронемашин, антидроны и боеприпасы (видео)

Лидер балтийской страны Гитанас Науседа пообещал в скором времени показать антидроны литовского производства, которые очень нужны ВСУ.

В четверг, 28 июля, президент Литвы Гитанас Науседа на общей пресс-конференции с Владимиром Зеленским пообещать, что ВСУ передадут дополнительные боеприпасы и 10 новых бронемашин. Видео пресс-конференции опубликовано на канале Офиса президента в YouTube.

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Литовский президент напомнил, что его страна помогала Украине оружием с начала масштабной войны и продолжает эту традицию.

[ + – ] Гитанас Науседа о военной поддержке Украины с 11: 27.

"Я так же не с пустыми руками приехал. Сегодня новый пакет — это амуниция и десять бронемашин", — отметил Науседа, пообещав в скором времени продемонстрировать антидроны литовского производства, которые очень нужны Украине.

[ + – ] На вооружении ВСУ уже есть антидроны. Фото: Telegram

Лидер балтийской страны пообещал, что война в Украине никогда не будет для Литвы рядовым явлением, он также постарается, чтобы ни на Западе, ни на Востоке о ней не забывали.

"Мы приложим все усилия, чтобы те, кто ответственен за преступления в России, понесли наказание", — объяснил литовский президент.

Своим украинским коллегам он посоветовал не останавливать реформы.

Ранее Фокус сообщал, что США и НАТО пообещали России жесткий ответ за попытки аннексировать новые территорий Украины. Теперь за подобное тому, что произошло с Крымом в 2014-м последуют решительные меры.

Напомним, что освободить Херсон Украина может уже до конца сентября. Ракетами HIMARS уничтожают склады боеприпасов и командные пункты РФ.