Литва надасть Україні 10 бронемашин, антидрони та боєприпаси (відео)

Лідер балтійської країни Ґітанас Науседа пообіцяв незабаром показати антидрони литовського виробництва, які дуже потрібні ЗСУ.

У четвер, 28 липня, президент Литви Ґітанас Науседа на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським пообіцяли, що ЗСУ передадуть додаткові боєприпаси й 10 нових бронемашин. Відео пресконференції опубліковано на каналі Офісу Президента на YouTube.

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Литовський президент нагадав, що його країна допомагала Україні зброєю від початку масштабної війни та продовжує цю традицію.

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"Я також не з порожніми руками приїхав. Сьогодні новий пакет — це амуніція й десять бронемашин", — зазначив Науседа, пообіцявши незабаром продемонструвати антидрони литовського виробництва, які дуже потрібні Україні.

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Лідер балтійської країни пообіцяв, що війна в Україні ніколи не буде для Литви пересічним явищем, він також намагатиметься, щоб ні на Заході, ні на Сході про неї не забували.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб ті, хто відповідальний за злочини в Росії, покарали", — пояснив литовський президент.

Своїм українським колегам він порадив не зупиняти реформи.

Раніше Фокус повідомляв, що США та НАТО пообіцяли Росії жорстку відповідь за спроби анексувати нові території України. Тепер за подібне до того, що сталося з Кримом у 2014-му, будуть рішучі заходи.

Нагадаємо, що звільнити Херсон Україна може вже до кінця вересня. Ракетами HIMARS знищують склади боєприпасів і командні пункти РФ.