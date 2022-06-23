Австралийские бронетранспортеры Bushmaster едут в Украину, — посол

По словам дипломата Брюса Эдвардса, Украина должна получить 14 бронемобилей M113AS4 в рамках помощи на $196 млн. Австралия также передала ВСУ гаубицы M777 и БПЛА.

В четверг, 23 июня, посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс рассказал о том, что первая партия из 14 австралийских бронетранспортеров M113AS4, переданных ВСУ правительством Зеленого континента, уже направляется в Украину. Об этом Эдвардс сообщил в Twitter.

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"Австралия выделила более 285 млн австралийских долларов ($196 млн) в рамках военной поддержки Украине, противостоящей вторжению РФ", — отметил посол Эдвардс, уточнив, что первая партия бронетранспортеров M113AS4 вылетела из Австралии на минувшей неделе.

Пакет военной помощи Украине со стороны правительства Австралии включает в себя защищенные бронемашины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотники и личное снаряжение.

Ранее Фокус сообщал, что Норвегия передала Украине 100 ракет "Мистраль". ПЗРК "Мистраль" — французская разработка, которая применяется для поражения низколетящих воздушных целей — вертолетов и самолетов. "Мистрали" находятся на вооружении 25 стран.

Власти Канады направили в Украину гаубицы М777 и высокоточные снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением. Стоимость одного боеприпаса оценивается в 112 000 долларов.