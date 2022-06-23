Австралійські бронетранспортери Bushmaster їдуть в Україну, — посол

За словами дипломата Брюса Едвардса, Україна має отримати 14 бронемобілів M113AS4 у межах допомоги на $196 млн. Австралія також передала ЗСУ гаубиці M777 та БПЛА.

У четвер, 23 червня, посол Австралії в Україні Брюс Едвардс розповів про те, що перша партія з 14 австралійських бронетранспортерів M113AS4, переданих ЗСУ урядом Зеленого континенту, вже прямує до України. Про це Едвардс повідомив у Twitter.

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"Австралія виділила понад 285 млн австралійських доларів ($196 млн) у межах військової підтримки Україні, що протистоїть вторгненню РФ", — зазначив посол Едвардс, уточнивши, що перша партія бронетранспортерів M113AS4 вилетіла з Австралії минулого тижня.

Пакет військової допомоги Україні з боку уряду Австралії включає захищені бронемашини Bushmaster, гаубиці M777, протитанкову зброю, боєприпаси, безпілотники та особисте спорядження.

Раніше Фокус повідомляв, що Норвегія передала Україні 100 ракет "Містраль". ПЗРК "Містраль" — французька розробка, яка застосовується для ураження повітряних цілей, що низько летять, — вертольотів і літаків. "Містралі" перебувають на озброєнні 25 країн.

Влада Канади направила в Україну гаубиці М777 та високоточні снаряди "Екскалібур" з GPS-наведенням. Вартість одного боєприпасу оцінюється у 112 000 доларів.