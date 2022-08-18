В українській армії помічено раритетний британський броньовик Daimler Ferret (відео)

Історія "Тхора" сягає післявоєнних років Другої світової війни. Машина виявилася вкрай успішною розробкою, яку зараз можна використовувати, наприклад, разом із ПТРК Javelin.

Серед різноманітності автомобільної та броньованої техніки в українській армії особливо вирізняється незвичайний британський броньовик Daimler Ferret (Тхір), який нещодавно потрапив на відео. Про це повідомляє The War Zone.

У соціальних мережах з'явилося відео із броньовиками українських військових. Серед них британські Land Rover Snatch — це захищена патрульна машина, розроблена у 1990-х роках на основі Defender 110. Крім цього, на відео видно патрульну машину Vector 6x6. Обидві машини розроблені для британської армії.

Однак особливий інтерес викликає Daimler Ferret, адже його історія сягає часів Другої світової війни. Машина є продовженням розвідника Daimler Dingo, який активно застосовувався у ВМВ. Ferret почали випускати ще 1946 року. А вступив на службу британської армії він 1952 року.

[ + – ] Ferret Королівської драгунської гвардії Британії в Адені, 1967 рік

Броньовик має місце для водія спереду та навідника у центрі. Двигун та трансмісія розташовані ззаду. Двигун дозволяє розвивати швидкість до 97 км/год, але в одному баку міг проїхати до 300 км.

За майже 20 років виробництва виготовлено понад 4400 Ferret — він мав величезний успіх. "Тхори" брали участь у десятках військових конфліктах. Броньовик відіграв важливу роль у руках британців у кампанії в Адені, миротворчої місії на Кіпрі, у Північній Ірландії та Суецькому каналі. Він був на озброєнні Сполученого Королівства до 1990-х років.

На Ferret Mk1 з відкритим верхом можна було стріляти з кулемета Browning. Модифікація Mk2 вже вимагала екіпаж із трьох осіб, володіючи низькопрофільною вежею та зовнішнім кулеметом. За свою довгу історію броньовик зазнав не однієї модернізації. Ferret Mk 5 мав ПТУР другого покоління з двома пусковими установками.

[ + – ] Ferret з пусковими установками ПТРК

Автор провів невелике розслідування, звідки міг броньовик вступити до України. Він дійшов висновку, що його передав колекціонер з Англії. Він пожертвував машину у ЗСУ. "Тхір" був в ідеальному стані з пробігом всього в 300 миль.

[ + – ] Завантаження "Тхора" для відправки в Україну

Серед завдань, які може виконувати броньовик називають проведення розвідки. "Тхір" простий в обслуговуванні та ремонті. Потенційно "Тхора" можна оснастити ПТРК Javelin, щоб використовувати машину за схемою "бий-біжи".

Нагадаємо, для ЗСУ розробили тримісний позашляховик "Мангуст" на базі ВАЗ-2108. Це вже не перший проєкт для української армії. Багі для захисників України вже випускають у Кривому Розі та Чернівцях.