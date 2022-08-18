В украинской армии замечен раритетный британский броневик Daimler Ferret (видео)

История "Хорька" уходит в послевоенные годы Второй мировой войны. Машина оказалась крайне успешной разработкой, которую сейчас можно использовать, например, вместе с ПТРК Javelin.

Среди многого разнообразия автомобильной и бронированной техники в украинской армии особо выделяется необычный британский броневик Daimler Ferret (Хорек), который недавно попал на видео. Об этом сообщает The War Zone.

В социальных сетях появилось видео с броневиками украинских военных. Среди них британские Land Rover Snatch — это защищенная патрульная машина, разработанная в 1990-х годах на основе Defender 110. Кроме этого на видео видна патрульная машина Vector 6x6. Обе эти машины были разработаны для британской армии.

Однако особый интерес вызывает Daimler Ferret ведь его история уходит во времена Второй мировой войны. Машина является продолжением разведчика Daimler Dingo, который активно применялся в ВМВ. Ferret начали выпускать еще в 1946 году. А поступил на службу британской армии он в 1952 году.

[ + – ] Ferret Королевской драгунской гвардии Британии в Адене, 1967 год

Броневик имеет место для водителя спереди и наводчика в центре. Двигатель и трансмиссия расположились сзади. Двигатель позволяет развивать скорость до 97 км/ч, а на одном баке он мог проехать до 300 км.

За почти 20 лет производства было изготовлено более 4400 Ferret — он имел огромный успех. "Хорьки" принимали участие в десятках военных конфликтах. Броневик сыграл важную роль в руках британцев в кампании в Адене, миротворческой миссии на Кипре, в Северной Ирландии и Суэцком канале. Он был на вооружении Соединенного королевства до 1990-х годов.

На Ferret Mk1 с открытым верхом можно было вести стрельбу из пулемета Browning. Модификация Mk2 уже требовала экипаж из трех человек, облада низкопрофильный башней и внешним пулеметом. За свою долгу историю броневик потерпел не одну модернизацию. Ferret Mk 5 обладал ПТУРом второго поколения с двумя пусковыми установками.

[ + – ] Ferret с пусковыми установками ПТРК

Автор провел небольшое расследование, откуда мог броневик поступить в Украину. Он пришел к выводу, что его передал коллекционер из Англии. Он пожертвовал машину в ВСУ. "Хорек" был в идеальном состоянии с пробегом всего в 300 миль.

[ + – ] Погрузка "Хорька" для отправки в Украину

Среди задач, которую может выполнять броневик называют проведение разведки. "Хорек" прост в обслуживании и ремонте. Потенциально "Хорек" можно оснастить ПТРК Javelin, чтобы использовать машину по схеме "бей-беги".

Напомним, для ВСУ разработали трехместный внедорожник "Мангуст" на базе ВАЗ-2108. Это уже не первый подобный проект для украинской армии. Багги для защитников Украины уже выпускают в Кривом Роге и Черновцах.