Турция передала Украине 50 броневиков Kirpi из собственных запасов

Украинская армия получила автомобили с защитой от мин, креслами, устойчивыми к взрывам и камеру заднего вида.

Турецкое правительство передало Украине 50 броневиков Kirpi класса MRAP. Об этом сообщает Defense News.

Поставка броневиков это скорее соглашение между правительствами двух стран, чем договор Украины с компанией-производителем. Источники издания говорят, что Турция поставила уже 50 Kirpi, в дальнейшем предусмотрены новые поставки.

Компания BMC сказала журналистам, что их компания не причастна к соглашению ни в каком виде.

"Правительство Анкары доставило множество Kirpi, которые были у них на вооружении", — заявили в компании.

[ + – ] Kirpi была поставлены из собственных запасов турецкой армии

В публикации не указывается, машины были проданы или переданы бесплатно в рамках помощи украинской армии.

Kirpi — это тяжелобронированный автомобиль для перевозки личного состава. Начало его разработки стартовало в 2008 году, первый прототип появился в 2009 году. Турецкое правительство имеет на вооружении 614 броневиков Kirpi в Сухопутных войсках. Всего было продано свыше 1500 броневиков более чем 200 покупателей.

Машины оснащаются креслами, поглощающие удары, GPS-системы, камеру заднего вида и автоматической системой пожаротушения. Броневик может оснащаться пулеметами калибром 7,62 мм или 12,7 мм с возможностью удаленного управления.

Напомним, нардеп Юрий Мысягин сообщил о поставках Kirpi в ВСУ 9 августа. Их получили две бригады морской пехоты.

Ранее в ВСУ был замечен раритетный британский броневик Daimler Ferret, история которого уходит в послевоенное время.