От Atak до TF-2000: столетие турецкого военного судостроения

Турция планирует построить сразу 4 эсминца TF-2000, которые будут оснащены крылатыми и зенитными ракетами, а также лазерным оружием. Фокус перевел статью о развитии турецкого ВПК в области кораблестроения, с чего все начиналось и к чему идет флот.

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ВМС Турции собираются построить по меньшей мере четыре эсминца с управляемым ракетным оружием TF-2000, которые станут самыми мощными и тяжело вооруженными военно-морскими кораблями в Средиземном море после вступления в строй в 2030-х годах. TF-2000 будут включать в себя почти все технологические достижения Турции в области военно-морских систем за последнее десятилетие, включая собственную систему вертикального пуска (VLS), оснащенную отечественными зенитными (SAM) и крылатыми ракетами для поражения наземных целей (LACM) Gezgin, а в особенности – оружие направленной энергии, включая высокоэнергетические лазеры (HEL).

Фокус перевел статью Стейна Митцера и Юста Олиманса об истории турецкого военного кораблестроения.

Эти возможности позволят TF-2000 поражать важные цели на расстоянии более 1000 км с помощью крылатых ракет, закрывать территории с помощью 64 ЗРК дальностью 150+ км и 16 противокорабельных ракет дальностью 220+ км и защищать дружественные корабли от вражеских ЗРК с помощью бортовых высокоэнергетических лазеров. TF-2000 также может выступать в качестве платформы для беспилотных систем, включая до четырех ракетных вооруженных беспилотных надводных кораблей (AUSV), дронов и беспилотных подводных аппаратов (UUV). Кроме того, TF-200, вероятно, станет первым турецким кораблем класса ВМС, на котором будет развернута электромагнитная рельсовая пушка Şahi-209.

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Большое дело: Турция представляет проект фрегата F142

После вступления в строй корабли TF-2000 должны стать неотъемлемой частью экспедиционных ударных групп Турции, сосредоточенных вокруг TCG Anadolu LHD и будущего авианосца(ов). За TCG Anadolu должен последовать легкий авианосец TCG Trakya, а президент Эрдоган уже намекнул на строительство более крупного авианосца, который будет спроектирован в сотрудничестве с Испанией. Эти капитальные корабли требуют сопровождения эсминцев для защиты от вражеских самолетов, кораблей и подводных лодок – идеальная роль для TF-2000 после введения этих новых проектов в строй к 2038 году.

Именно в 2038 году исполнится сто лет с тех пор, как Турецкая Республика спустила на воду первый военный корабль отечественной разработки. 23 марта 1938 года на военно-морской верфи Гелькюк в Гелькюке, Коджаэли, был спущен на воду малый минный заградитель Atak, который вошел в историю как первый военный корабль, построенный современной Турецкой Республикой (она была провозглашена в октябре 1923 года после упразднения Османского султаната в 1922 году). Спуск "Атака" на воду состоялся через два года после спуска на воду нефтяного танкера Gölcük в 1935 году: тот стал первым гражданским судном, спроектированным и построенным новообразованной республикой.

[ + – ] Малый минный заградитель Atak незадолго до спуска на воду

Основанный на корпусе большого морского буксира, минзаг Atak имел длину 44 метра, ширину 8 метров и водоизмещение около 500 тонн. Его единственный дизельный двигатель мощностью 1025 л.с. позволял развивать максимальную скорость в 13 узлов. Вооружение состояло из 40 морских мин, уложенных на задней части палубы. В какой-то момент после ввода в эксплуатацию на передней палубе появилась морская пушка. Большую часть своей службы Atak носил маскировочный камуфляж, который, предположительно, был нанесен во время Второй мировой войны. Турции удалось сохранить нейтралитет на протяжении почти всей Второй мировой, объявив войну Германии и Японии только в феврале 1945 года.

[ + – ] На одной из немногих сохранившихся фотографий Atak видно, что судно окрашено в маскировочный камуфляж

Хотя конструкция "Атака" сама по себе не является чем-то особенным, она свидетельствовала об амбициях страны, которая стремилась самостоятельно обеспечить свои оборонные потребности. Примерно в то же время, когда Atak впервые спустился на воду, турецкий авиастроитель Нури Демираг начал разработку своего революционного истребителя Nu.D.40, который, к сожалению, так и не увидел свет. Любому начинающему турецкому промышленнику пришлось бы иметь дело с правительством, которое оказалось не готово обеспечить необходимую экосистему для процветания и выживания оборонной промышленности.

В 1942 году были построены пять моторных торпедных катеров (МТБ) класса Bora, спроектированных в Британии. Кроме этого, в 1940-х и 1950-х годах в Турции не велось никакого военно-морского строительства. В этот период турецкий флот получил множество кораблей из Соединенных Штатов, что, по сути, обрекало на провал любые перспективы местного военного судостроения на ближайшие десятилетия. Тем не менее, минный заградитель Atak продолжал нести службу, пережив своих преемников в виде двух судов класса Sivrihisar британской постройки, и был списан только в 1961 году.

[ + – ] Вырезка из газеты от 24 марта 1938 года, рассказывающая о спуске на воду судна Atak. Текст гласит: "Минный заградитель Atak был спущен на воду вчера в ходе военной церемонии"

Только в конце 1960-х годов Турция снова начала строить военные корабли, в том числе десяток патрульных катеров AB-25. Более амбициозным проектом стало строительство двух фрегатов класса Berk, начатого в 1967 году. Созданные на основе кораблей класса Cloud Jones ВМС США с незначительными улучшениями, эти фрегаты стали первыми крупными военными кораблями, построенными в Турции с 1910-х годов! Хотя их строительство доказало целесообразность местного военного судостроения, дальнейших заказов на строительство кораблей не последовало. Только в середине и конце 2000-х годов турецкая военно-морская промышленность разработала следующий крупный проект – MILGEM, который к настоящему времени позволил спроектировать и построить несколько классов корветов и фрегатов.

[ + – ] Фрегат Berk (D358)

Как последняя итерация проекта MILGEM, TF-2000 будут функционально схожи с американскими эсминцами класса Arleigh Burke. TF-2000 будет оснащен 127-мм главным орудием собственного производства, 16 ракетами Atmaca дальностью 220 км, 64 ячейками VLS для зенитных ракет SIPER дальностью 150+ км (кроме прочих ЗУР) и крылатых ракет Gezgin дальностью 1000+ км, 324-мм легкие торпеды Orka, две 35-мм пушки Gökdeniz CIWS компании Aselsan, два высокоэнергетических лазера Meteksan Nazar, системы запуска ложных целей, два боевых модуля для противотанковых управляемых ракет UMTAS (ATGM) и четыре дистанционных боевых модуля. Класс будет оснащен обширным комплексом радаров и датчиков турецкого производства для обнаружения вражеских целей и наведения на них ракет. Еще одним сходством с эсминцами класса Arleigh Burke является наличие полноценных помещений для двух вертолетов противолодочной борьбы (ПЛО) S-70B Seahawk.

[ + – ] Еще одним сходством с эсминцами класса Arleigh Burke является наличие полноценных помещений для двух вертолетов противолодочной борьбы (ПЛО) S-70B Seahawk

Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Хотя Турция быстро сделала свой первый шаг в конце 1930-х годов, последующие десятилетия ознаменовались упадком оборонной промышленности страны. За последние 20 лет турецкое правительство с удивительной скоростью обернуло вспять эту тенденцию, стремительно двигаясь к самодостаточности в военно-морской сфере. Пройдет совсем немного времени, и турецкая оборонная промышленность будет способна производить практически все типы кораблей вместе с соответствующим вооружением и оборудованием, таким как радары и датчики. После вступления в строй TF-2000 станет свидетельством перехода страны к самодостаточности и достойным подарком к столетию минного заградителя Atak.

[ + – ] После вступления в строй TF-2000 станет свидетельством перехода страны к самодостаточности и достойным подарком к столетию минного заградителя Atak

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