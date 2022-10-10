Большое дело: Турция представляет проект фрегата F142

Турецкие судостроители представили три типа вооруженных беспилотных надводных кораблей, которые могут быть оснащены противокорабельными ракетами, противолодочным оружием и противотанковыми управляемыми ракетами большой дальности. Широкомасштабное их внедрение может изменить текущий военно-морской баланс в пользу Турции в Эгейском море и не только.

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Пока европейские судостроители сталкиваются с жесткой конкуренцией, обслуживая рынок, который уже стал слишком мал, чтобы все они могли выжить в ближайшие десятилетия, военное судостроение в Турции переживает бум. За последнее десятилетие турецкие военно-морские верфи достигли значительных успехов, предлагая широкий спектр военно-морских судов по ценам, вполне доступным для большинства стран мира.

Технологический рост в военно-морском секторе Турции означает, что портфолио верфей страны неуклонно расширяется и включает все более крупные и даже совершенно новые проекты кораблей.

В 2021 году турецкие судостроители представили три типа вооруженных беспилотных надводных кораблей (USV): серия ULAQ от ARES, NB57/RD09 от Aselsan и Sefine Shipyard и USV 15 от Dearsan. USV серии ULAQ могут быть вооружены противокорабельными ракетами, противолодочным оружием и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) большой дальности. Широкомасштабное внедрение этих USV в Эгейском море может изменить текущий военно-морской баланс в пользу Турции и передать беспилотным судам многие задачи.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса, посвященную новому турецкому фрегату F142.

Турецкие боевые корабли серии F142:

Благодаря своей новизне USV, несомненно, привлекут к себе большое внимание. Тем не менее, проектирование более крупных военно-морских кораблей также указывает на продолжающуюся тенденцию модернизации и расширение возможностей оборонной промышленности Турции. Одним из таких проектов является F142, крупный тип фрегата, впервые представленный компанией Dearsan в конце 2021 года.

F142 – самый большой и хорошо вооруженный корабль, спроектированный на сегодняшний день верфью Dearsan. Общая длина F142 составит 142 метра, максимальная ширина — 18,5 метров, а водоизмещение – 5500 тонн. Для сравнения, предыдущий крупнейший крупный проект Dearsan имел длину всего 92 метра и водоизмещение 1600 тонн.

Самой грозной системой вооружения F142 является 32-элементная система вертикального пуска (VLS), способная запускать ракеты класса "земля-воздух" VL MICA дальностью 20 км. На борту также установлены две системы запуска торпед, которые могут использоваться для стрельбы торпедами по подводным лодкам, обнаруженным собственным гидролокатором F142 или бортовым вертолетом противолодочной обороны (ПЛО). Для ближней обороны имеются две расположенные в носовой и кормовой частях 35-мм системы оружия ближнего боя (CIWS) Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun, два 12,7-мм боевых модуля (RWS) и шесть систем запуска ложных целей. Носовое вооружение состоит из 76-мм морской пушки Super Rapid или турецкой 76-мм морской пушки.

[ + – ] Турецкий боевой фегат, модель F142

F142 также может похвастаться впечатляющим числом в 16 противокорабельных ракет (ПКР), в которое будут входить местные ракеты Atmaca или иностранные разработки в зависимости от требований заказчика. С 16 ПКР единственным ограничивающим фактором является способность корабля обнаруживать цели, поэтому значительное пространство было отведено под установку соответствующих радиолокационных систем. На F142 они представлены многочисленными радарами, предназначенными для активного обнаружения и сопровождения многочисленных целей на больших расстояниях (включая радар AESA), а также рядом систем ЭО/ИК.

Также на борту имеется обширный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) итальянской компании Elettronica для проведения оборонительных операций РЭБ.

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После строительства шестнадцати патрульных катеров класса Tuzla для ВМС Турции в период с 2010 по 2014 год верфь Dearsan (в совместном предприятии с верфью Gülhan) с начала 2010-х годов получила ряд контрактов от Туркменистана на оснащение Государственной пограничной службы (Береговой охраны) и ВМС страны. К настоящему времени поставлено не менее 29 кораблей ВМС, включая один корвет, 10 патрульных катеров и 6 быстроходных ударных катеров (FAC).

В ноябре 2021 года стало известно, что Dearsan получила контракт на поставку двух 76-метровых OPV 76 для ВМС Нигерии, обойдя верфи Израиля, Нидерландов, Китая и Сингапура, участвовавшие в конкурсе на тот же контракт.

Корвет Deniz Han — самый хорошо вооруженный корабль на Каспийском море

Самым крупным военно-морским проектом компании Dearsan, реализованным на сегодняшний день, является корвет Deniz Han длиной 92 метра (обозначение Daersan: Corvette C92), первый из двух корветов, которые будут построены для ВМС Туркменистана.

Deniz Han — это самый хорошо вооруженный корабль на Каспийском море. Он имеет на вооружении 76-мм главное орудие Oto Melara, 8 200-км ПКР Otomat Mk 2 Block IV, 16 20-км ракет класса "воздух-воздух" VL MICA, ракетную установку ПЛО Roketsan, 35-мм пусковую установку ближнего боя CIWS Gökdeniz Aselsan и четыре дистанционных боевых модуля калибра 25 мм и 12,7 мм. На корабле используется тот же итальянский комплекс радиоэлектронной борьбы, что и на F142.

[ + – ] Корвет Deniz Han — первый из двух корветов, которые будут построены для ВМС Туркменистана

Хотя класс Tuzla хорошо зарекомендовал себя на службе в ВМС Турции, F142 был спроектирован слишком поздно для участия в тендере на будущий фрегат, который в итоге выиграла компания STM в середине 2010-х годов. Получившийся в результате проект известен как класс İstif (иногда называемый классом Istanbul), который также оснащен 16 противокорабельными ракетами. Головной корабль класса, TCG İstanbul, был спущен на воду в январе 2021 года, а тендер на строительство еще трех кораблей класса должен начаться в 2022 или 2023 году.

Большинство военно-морских проектов компании Dearsan разработаны специально для экспорта. Хотя F142, по-видимому, не был разработан для удовлетворения требований конкретной страны, государства, которые могут быть заинтересованы в проекте фрегата, включают Индонезию, Малайзию, Марокко и ряд стран Южной Америки. STM уже предложила свой проект фрегата CF3500 на базе корвета класса Ada Колумбии в конце декабря 2021 года, прокладывая Турции путь на военно-морской рынок Южной Америки.

В течение десяти лет военно-морские верфи Турции разработали впечатляющее количество проектов кораблей практически всех классов. Кроме самих судов, создано множество современных систем вооружения, радаров и датчиков. В результате турецким верфям вскоре больше не придется полагаться на вооружение иностранного производства, когда они будут предлагать свои корабли на экспорт.

В случае компании Dearsan это касается недавно представленной линейки USV, 33-метровой сверхмалой подводной лодки, а также обычных кораблей, таких как корветы класса Turkmen и фрегат F142. Именно такие проекты могут помочь Турции вскоре выйти на совершенно новые рынки в Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

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