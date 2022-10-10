Велика справа: Туреччина представляє проєкт фрегата F142

Турецькі суднобудівники представили три типи озброєних безпілотних надводних кораблів, які можуть бути оснащені протикорабельними ракетами, протичовновою зброєю та протитанковими керованими ракетами великої дальності. Широкомасштабне їх використання може змінити поточний військово-морський баланс на користь Туреччини в Егейському морі й не тільки.

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Поки європейські суднобудівники стикаються із жорсткою конкуренцією, обслуговуючи ринок, який уже став надто малим, щоб усі вони могли вижити у найближчі десятиліття, військове суднобудування у Туреччині переживає бум. За останнє десятиліття турецькі військово-морські верфі досягли значних успіхів, пропонуючи широкий спектр військово-морських суден за цінами, цілком доступними для більшості країн світу.

Технологічне зростання у військово-морському секторі Туреччини означає, що портфоліо верфей країни неухильно розширюється і враховує дедалі більші й навіть нові проєкти кораблів.

У 2021 році турецькі суднобудівники представили три типи озброєних безпілотних надводних кораблів (USV): серія ULAQ від ARES, NB57/RD09 від Aselsan та Sefine Shipyard та USV 15 від Dearsan. USV серії ULAQ можуть бути озброєні протикорабельними ракетами, протичовновою зброєю та протитанковими керованими ракетами (ПТУР) великої дальності. Широкомасштабне впровадження цих USV в Егейському морі може змінити поточний військово-морський баланс на користь Туреччини та передати безпілотним судам багато завдань.

Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса, присвячену новому турецькому фрегату F142.

Турецькі бойові кораблі серії F142:

Завдяки своїй новизні USV, безперечно, привернуть до себе велику увагу. Тим не менш, проєктування більших військово-морських кораблів також вказує на тенденцію модернізації і розширення можливостей оборонної промисловості Туреччини. Одним із таких проєктів є F142, великий тип фрегата, вперше представлений компанією Dearsan наприкінці 2021 року.

F142 — найбільший і добре озброєний корабель, спроєктований на сьогодні верф'ю Dearsan. Загальна довжина F142 складе 142 метри, максимальна ширина — 18,5 метрів, а водотоннажність — 5 500 тонн. Для порівняння, попередній найбільший великий проєкт Dearsan мав довжину всього 92 метри та водотоннажність 1 600 тонн.

Найгрізнішою системою озброєння F142 є 32-елементна система вертикального пуску (VLS), здатна запускати ракети класу "земля-повітря" VL MICA дальністю 20 км. На борту також встановлені дві системи запуску торпед, які можуть використовуватися для стрільби торпедами підводними човнами, виявленим власним гідролокатором F142 або бортовим гелікоптером протичовнової оборони (ПЧО). Для ближньої оборони є дві розташовані в носовій і кормовій частинах 35-мм системи зброї ближнього бою (CIWS) Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun, два 12,7-мм бойові модулі (RWS) і шість систем запуску помилкових цілей. Носове озброєння складається із 76-мм морської гармати Super Rapid або турецької 76-мм морської гармати.

[ + – ] Турецький бойовий фегат, модель F142

F142 також може похвалитися разючою кількістю — 16 протикорабельних ракет (ПКР), до яких входитимуть місцеві ракети Atmaca або іноземні розробки залежно від вимог замовника. Із 16 ПКР єдиним обмежувальним фактором є здатність корабля фіксувати цілі, тому значне місце було відведено під установку відповідних радіолокаційних систем. На F142 вони представлені численними радарами, призначеними для активного виявлення і супроводу численних цілей на великих відстанях (враховуючи радар AESA), а також систем ЕО/ІК.

Також на борту є великий комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) італійської компанії Elettronica щодо оборонних операцій РЕБ.

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Після будівництва шістнадцяти патрульних катерів класу Tuzla для ВМС Туреччини в період із 2010 по 2014 рік верф Dearsan (у спільному підприємстві з верф'ю Gülhan) з початку 2010-х років отримала низку контрактів від Туркменістану на оснащення Державної прикордонної служби (Берегової охорони). та ВМС країни Наразі поставлено не менше 29 кораблів ВМС, враховуючи один корвет, 10 патрульних катерів і 6 швидкохідних ударних катерів (FAC).

У листопаді 2021 року стало відомо, що Dearsan отримала контракт на постачання двох 76-метрових OPV 76 для ВМС Нігерії, обійшовши верфі Ізраїлю, Нідерландів, Китаю та Сінгапуру, які брали участь у конкурсі на той же контракт.

Корвет Deniz Han — найзброєніший корабель на Каспійському морі

Найбільшим військово-морським проектом компанії Dearsan, реалізованим на сьогодні, є корвет Deniz Han завдовжки 92 метри (позначення Daersan: Corvette C92), перший з двох корветів, які будуть збудовані для ВМС Туркменістану.

Deniz Han — це добре озброєний корабель на Каспійському морі. Він має на озброєнні 76-мм головну зброю Oto Melara, 8 200-км ПКР Otomat Mk 2 Block IV, 16 20-км ракет класу "повітря-повітря" VL MICA, ракетну установку ПЧО Roketsan, 35-мм пускову установку ближнього бою Gökdeniz Aselsan і чотири дистанційні бойові модулі калібру 25 мм і 12,7 мм. На кораблі використовується той самий італійський комплекс радіоелектронної боротьби, що й на F142.

[ + – ] Корвет Deniz Han — перший із двох корветів, які будуть побудовані для ВМС Туркменістану

Хоча клас Tuzla добре зарекомендував себе на службі у ВМС Туреччини, F142 був спроєктований надто пізно для участі у тендері на майбутній фрегат, який зрештою виграла компанія STM у середині 2010-х років. Проєкт, що вийшов унаслідок, відомий як клас İstif (іноді званий класом Istanbul), який також оснащений 16 протикорабельними ракетами. Головний корабель класу, TCG İstanbul, був спущений на воду в січні 2021 року, а тендер на будівництво ще трьох кораблів класу має розпочатися у 2022 чи 2023 році.

Більшість військово-морських проєктів компанії Dearsan розроблено спеціально для експорту. Хоча F142, мабуть, не був розроблений для задоволення вимог конкретної країни, держави, які можуть бути зацікавлені у проєкті фрегату, враховують Індонезію, Малайзію, Марокко та низку країн Південної Америки. STM уже запропонувала свій проєкт фрегата CF3500 на базі корвету класу Ada Колумбії наприкінці грудня 2021 року, прокладаючи Туреччині шлях на військово-морський ринок Південної Америки.

Упродовж десяти років військово-морські верфі Туреччини розробили разючу кількість проєктів кораблів практично всіх класів. Крім самих судів, створено безліч сучасних систем озброєння, радарів і датчиків. Унаслідок турецьким верфям незабаром більше не доведеться покладатися на озброєння іноземного виробництва, коли вони пропонуватимуть свої кораблі на експорт.

У випадку компанії Dearsan це стосується нещодавно представленої лінійки USV, 33-метрового надмалого підводного човна, а також звичайних кораблів, таких як корвети класу Turkmen та фрегат F142. Саме такі проєкти можуть допомогти Туреччині незабаром вийти на нові ринки в Європі, Південній Америці та Південно-Східній Азії.

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