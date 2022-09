Победа над китайским флотом – победа над Китаем

Вашингтон уже проиграл войну за Тайвань – по крайней мере об этом говорит последняя военная игра, организованная Центром стратегических и международных исследований. В ходе моделирования конфликта между США и Китаем, проведенного аналитическим центром, в первые дни войны были потоплены несколько авианосных ударных групп США, уничтожены сотни американских боевых самолетов и потеряны тысячи американских военнослужащих.

Эта игра, действие которой происходит в 2026 году, была запланирована задолго до последнего тайваньского кризиса. Она дополняет десятилетия анализа тайваньского сценария в военных колледжах и аналитических центрах по обе стороны Тихого океана. Планируется, что результаты симуляции будут опубликованы в конце этого года. Игра подтвердила, по крайней мере, один ранее известный вывод: США понесут серьезные потери, если попытаются вести борьбу за Тайвань, опираясь в основном на военные силы, расположенные к западу от Гуама. Разумеется, Соединенные Штаты и их союзники способны завести Народно-освободительную армию в тупик. Но цена может оказаться слишком высокой для американского общества. Если китайские лидеры поверят в это, даже если эта идея ошибочна, сдерживание рухнет, и риск войны возрастет.

Фокус перевел новый текст Роберта Хэддика, посвященный будущему противостоянию США и КНР.

Американским командирам в Индо-Тихоокеанском регионе придется воевать с теми силами и тем оружием, которые им предоставят политики. Недавняя военная игра, как и предыдущие, показывает, что Соединенным Штатам нужен лучший план для отражения нападения на Тайвань. Это предусматривает средства и концепции, учитывающие конкурентные преимущества США и слабые стороны Китая, при этом минимизируя количество сил, которые американским командирам придется размещать в пределах досягаемости огневой мощи Китая.

К счастью, существует более удачный вариант, при котором американские бомбардировщики направлены против военно-морского флота и других морских сил Китая. Пекин не сможет захватить Тайвань, Сенкаку или другие территории в регионе, если его морская мощь будет уничтожена. Бомбардировщики США станут серьезной угрозой для морской мощи Китая, если американские политики и военные планировщики начнут правильно расставлять приоритеты. Сделав морские активы Китая главной целью для американских бомбардировщиков и вооружив их соответствующим образом, Вашингтон получит все возможности для победы в западной части Тихого океана.

Короткая и несчастливая жизнь резервных сил

Американские резервные силы, базирующиеся в пределах дальности ракет Китая, являются важным политическим обязательством перед незащищенными союзниками Америки в регионе. В то же время подавляющее большинство американских политиков выступает за приобретение тактических самолетов малой дальности. В настоящее время соотношение истребителей и бомбардировщиков в ВВС США составляет 15,8 к 1, а все ударные самолеты ВМС и морской пехоты США являются ближнемагистральными. В итоге резервные силы – один из немногих доступных командирам вариантов сдерживания или отражения потенциального нападения Китая.

Китайская структура сил "контрвмешательства" построена вокруг боевой сети ракетно-космических датчиков дальнего действия, которая предназначена для заманивания и уничтожения ценных американских сил, таких как авианосные ударные группы. Американский план, в соответствии с которым все более уязвимые военные силы будут находиться в 3000-километровой зоне поражения ракетами китайской армии, только увеличит разрушительную мощь ответных действий Пекина. Военные планировщики США изучали вопрос о том, как нарушить китайскую систему поражения американских войск. Но Китай, как и США, запускает новые, распределенные, устойчивые и избыточные группировки спутников визуализации и связи для поддержки своей боевой сети ракетно-космических датчиков дальнего действия. Эти новые группировки, каждая из которых состоит из десятков, сотен и даже тысяч небольших спутников, объединенных в сеть, сделают разрыв цепи поражения очень трудным для обеих сторон.

Согласно ежегодной базе данных Military Balance Международного института стратегических исследований, китайские ВВС и ВМС располагают более чем 200 бомбардировщиками и примерно 1400 истребителями-штурмовиками – за последнее десятилетие их численность удвоилась и продолжает расти. Если предположить, что китайские ВВС ежедневно будут использовать одну треть своих истребителей и бомбардировщиков (это консервативная оценка во время продолжительной воздушной кампании), то китайская авиация может наносить около 1400 точных ударов наземными и противокорабельными ракетами в день, причем несколько сотен могут достичь стационарных баз и надводных военных кораблей на расстоянии Гуама и Второй островной цепи.

Учитывая такую ракетную мощь, неудивительно, что в нескольких итерациях военной игры Центра стратегических и международных исследований предсказывалось уничтожение двух американских авианосцев вместе с авиакрыльями. В другой итерации было предсказано уничтожение 900 американских самолетов, большинство из которых погибло на земле от ракетных ударов по горстке узловых рассредоточенных баз, имевшихся в распоряжении американских и союзных сил в западной части Тихого океана. Еще в одной симуляции уцелевшие американские авианосцы и военные корабли бежали на восток на фланговой скорости, чтобы избежать уничтожения. Этот маневр вряд ли вдохновит уцелевшие войска на противостояние ежедневным ракетным ударам Китая.

Военные игры не впервые показывают подобные результаты. Китайские планировщики надеются, что десятки тысяч потерь США, нанесенных в течение нескольких дней, приведут к деморализации и политическому поражению. Учитывая, что ожидаемые потери на порядок выше, чем в Перл-Харборе или 11 сентября, эти планировщики могут оказаться правы. Но даже если это ошибочный вывод, американским политикам не нужны такие риски. Вместо того, чтобы развертывать большое количество резервных сил в пределах досягаемости китайских ракет, Вашингтону следует воспользоваться преимуществами своей дальнобойной ударной мощи.

Как воевать извне

Бомбардировщики США, даже при наличии всего 141 самолета, хорошо противостоят китайскому флоту и морскому потенциалу Китая в целом. По прогнозам Управления военно-морской разведки США, к 2030 году морские силы Китая будут насчитывать более 800 военных кораблей, квазивоенных катеров береговой охраны и крупных судов "морского ополчения". С учетом крупных коммерческих грузовых судов, китайские морские силы для вторжения на Тайвань будут насчитывать более тысячи надводных кораблей.

Американские бомбардировщики будут совершать вылеты со многих баз, находящихся практически вне зоны досягаемости китайских вооруженных сил, при поддержке крупных и широко распределенных сил воздушных танкеров ВВС. Кампания против морских активов Китая с помощью бомбардировщиков позволит Соединенным Штатам избежать воздействия огневой мощи китайской армии на большинство своих резервных сил, таких как авианосцы, ударные самолеты малой дальности и наземные войска.

Бомбардировщики начнут свои атаки с ракет большой дальности, что снизит риск для самих самолетов. Например, если бы полеты ежедневно совершала одна треть бомбардировщиков, они могли бы ежедневно наносить около 800 ударов ракетами дальнего действия по неподвижным и движимым морским целям – по крайней мере до тех пор, пока не израсходуют все эти дорогие и экзотические боеприпасы. Новые группировки спутников визуализации и связи под управлением как Космических сил США, так и частного сектора, поддержали бы противоморскую миссию бомбардировщиков.

Когда весь запас ракет большой дальности будет исчерпан, для малозаметных бомбардировщиков B-52H и B-1B будет слишком опасно продолжать противоморскую кампанию к западу от Первой островной цепи. Но это не касается американских стелс-бомбардировщиков, использующих боеприпасы меньшей дальности.

Сколько стелс-бомбардировщиков будет у ВВС США в 2026 году? У них уже есть 20 самолетов B-2A, возможно, 16 из них будут предназначены для боевых действий. Есть также новый B-21 Raider. В начале этого года министр ВВС Фрэнк Кендалл удивил слушателей, сообщив, что компания Northrup Grumman собрала 5 самолетов B-21, а не 2 прототипа, как предполагалось ранее. А ВВС планируют закупить не менее 100 B-21 к середине 2030-х годов.

Это означает, что к 2026 году американские военные будут иметь не менее 10 или 15и собранных B-21. По прогнозам одного из открытых источников, к 2027 году на вооружении будет 20 самолетов B-21. С учетом наличия B-2A и горстки B-21, доживших до 2026 года, ВВС могут обоснованно рассчитывать на 10 вылетов стелс-бомбардировщиков в день против Китая. По одной из оценок, это может дать более 300 ударов в день 455-килограммовым высокоточным оружием по китайским морским целям. Каждая из этих ракет будет иметь такой же вес боеголовки, как и противокорабельная ракета большой дальности LRASM.

Боеприпасы

Согласно текущим бюджетным планам, в 2026 году ВВС США будут иметь на вооружении около 7000 совместных ракет класса "воздух-земля" и 149 противокорабельных ракет большой дальности. Запуск 800 ракет в день израсходует весь запас этих ПКР менее чем за десять дней. Это поставит Соединенные Штаты в опасное положение, даже после нанесения такого количества ударов по китайским силам высокоточными 455-килограммовыми боеголовками.

Кроме того, ВВС получат бомбу малого диаметра Small Diameter Bomb II, или "Storm Breaker". Это легкий боеприпас, предназначенный для точного поражения движущихся целей на расстоянии до 65 км, днем и ночью, в любую погоду, преодолевая при этом контрмеры противника. Ведомство планирует подготовить 6023 единицы этого оружия к 2026 году. Как показали испытания "Quicksink", проведенные Исследовательской лабораторией ВВС, эти боеприпасы могут быть дополнены путем установки датчиков точного удара на стандартные 910-килограммовые бомбы.

Марк Ганзингер из Института аэрокосмических исследований имени Митчелла предложил новый доступный боеприпас средней дальности, который позволит стелс-бомбардировщикам ВВС атаковать цели на безопасном расстоянии от средств ПВО и при этом будет достаточно дешевым, чтобы служба могла быстро и в большом количестве приобрести его. Идея Гунцингера, использующее существующие и проверенные компоненты, позволит поддерживать кампанию против китайского флота в течение 10 дней. Этот боеприпас максимально использовал бы конкурентные преимущества стелс-бомбардировщиков B-2A и B-21.

При разумном планировании использования боеприпасов бомбардировщики ВВС США могли бы стать сильным соперником для морских сил Китая. Однако, когда в прошлом году журналист спросил, почему ВВС планируют закупить 7547 совместных противокорабельных ракет класса "воздух-земля", угрожающих только стационарным целям, и всего 179 противокорабельных ракет большой дальности в течение срока действия программы, генерал ВВС, ответственный за закупки, ответил, что это связано с "целями, которые мы преследуем".

Заключение

Уничтожение морской мощи Китая положит конец его завоеваниям в западной части Тихого океана. Однако китайский флот не является приоритетом ВВС, несмотря на его уязвимость для американских бомбардировщиков. Как показывают военные игры, ориентированные на Тайвань, нехватка американских противокорабельных боеприпасов представляет собой упущенную возможность, которая повлечет за собой большие расходы.

Гражданские политики должны сделать морские силы Китая главным приоритетом для бомбардировщиков США. Во-первых, они должны потребовать от должностных лиц ВВС объяснить, как их стратегия применения боеприпасов способствует сдерживанию Китая путем отрицания. После этого они могли бы потребовать от ВВС финансирования быстрой разработки доступного боеприпаса средней дальности Марка Ганзингера и приобретения, скажем, 2000 противокорабельных ракет большой дальности, даже если это влечет за собой приобретение меньшего количества совместных противокорабельных ракет класса "воздух-земля". Политики также могли бы потребовать от ВВС отремонтировать и вернуть в строй 17 бомбардировщиков B-1B, которые недавно были отправлены на свалку, несмотря на то, что каждый из них может нести 24 противокорабельные ракеты большой дальности. Эти относительно незначительные расходы быстро добавят существенную ударную мощь против китайского флота.

В более широком смысле, политикам следует признать, что военно-техническая революция в области ракетно-сенсорных систем превратила Индо-Тихий океан в театр военных действий, где доминирует аэрокосмическая мощь дальнего радиуса действия. Аэрокосмическая мощь Америки – это устойчивое конкурентное преимущество, которое хорошо сочетается с рядом уязвимых мест Китая, начиная с его военно-морского флота. Использование этого конкурентного преимущества – самый прямой путь к усилению сдерживания США в Индо-Тихоокеанском регионе.

