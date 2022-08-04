Китайская загадка. Что мы знаем о новом двухместном истребителе J-15S

Китай продолжает развивать семейство палубной авиации J-15 Flanker, но истинная роль J-15S остается неизвестной. Новый китайский истребитель остается загадкой для военных экспертов.

На последней фотографии загадочного китайского самолета J-15S, появившейся в соцсетях, виден серийный образец во всех подробностях. Конечная цель создания двухместного J-15S едва ли известна: по противоречивым данным, он предназначен для тренировок пилотов палубных самолетов, задуман как многоцелевой ударный истребитель или просто как испытательный стенд. Между тем, базовая платформа уже послужила основой для истребителя радиоэлектронной борьбы (РЭБ) J-15D.

Фокус перевел новый текст Томаса Ньюдика, посвященный основному палубному самолету армии Китая истребителю J-15S.

Последнее изображение действующего J-15S, по-видимому, взятое из телевизионного выпуска новостей, показывает двухместный самолет в цветах НОАК, припаркованный рядом с одноместным палубным истребителем J-15, который к настоящему времени уже хорошо зарекомендовал себя на службе.

[ + – ] Тот самый кадр с J-15S

Действующий истребитель J-15S имеет код 46 на носовой части фюзеляжа и стандартную маркировку НОАК, включая "Летающую акулу" на хвостовом оперении. Но он совершенно безоружен – на нем даже не установлены подвесы для оружия.

Хотя теперь уже очевидно, что J-15S поступил на вооружение НОАК, мы все еще не знаем, какую именно роль он будет выполнять. Важно отметить, что в отличие от одноместного J-15, который, по сути, является китайским клоном Су-33 Flanker-D ВМФ России, J-15S не имеет российского или советского аналога.

Россия разработала прототип двухместного палубного Flanker – Су-33УБ с боковой посадкой, очень похожий на ударный самолет Су-34 Fullback, – но он так и не поступил на вооружение.

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В свою очередь, J-15S обладает более традиционной двухместной конфигурацией тандема. Вероятнее всего, планер корабельного самолета J-15 был объединен с передним фюзеляжем учебно-боевого самолета наземного базирования J-11BS.

Интересно, однако, что использованный планер J-15 является оригинальной моделью, которая оборудована для операций короткого взлета и отложенного возврата, или STOBAR. Это означает, что J-15S совместим с первыми двумя авианосцами НОАК, "Ляонин" и "Шандунь", которые не оснащены катапультами и вместо этого используют взлетную рампу типа "трамплин". Последний авианосец НОАК, недавно спущенный на воду "Фуцзянь", оснащен катапультами для взлета. Но для отложенного возврата на этот и последующие корабли была разработана версия одноместного J-15, или CATOBAR.

Пока что истребитель J-15S не оснащен катапультой, однако он имеет ряд других интересных особенностей. Козырек кабины пилота стал более прозрачным, что обеспечивает лучший обзор вперед для сидящего сзади, как характерно для двухместных вариантов Flanker. Такая "стадионная" посадка идеально подходит для учебно-тренировочного самолета, но она также полезна и в сценариях воздушного боя.

Первый прототип J-15S, как сообщается, совершил полет в конце 2012 года, а второй – в 2014 году, хотя эти сроки не подтверждены. В любом случае, оба самолета оснащены двигателями WS-10 китайского производства, а не российскими турбовентиляторными АЛ-31Ф, которые использовались на более ранних версиях китайских Flanker, включая одноместные J-15.

С тех пор как появился двухместный Flanker, способный работать с авианосца, появились предположения о его планируемой роли. Некоторые предполагали, что он будет использоваться просто как учебно-тренировочный самолет. Это могло бы иметь смысл, ведь за время работы над совершенствованием авианосной авиации Китай постигло множество неудач. Однако выбор двигателей WS-10 говорит не в пользу этой версии, так как они обычно предназначались для "более дорогих" вариантов Flanker.

В ином случае двухместный J-15 был бы идеален для более сложных многоцелевых миссий, выполняемых с палубы авианосца, включая дальние удары, ближнюю воздушную поддержку и сложные миссии ПВО. Таким образом, J-15S может стать аналогом двухместного J-16, используемого ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В целом, он будет выполнять ту же роль, что и F/A-18F Super Hornet в авианосном крыле ВМС США. На горизонте также видно будущее объединенной пилотируемо-беспилотной группы, над развитием которой активно работают и Китай, и США. Двухместный истребитель, способный работать в качестве командно-контрольной платформы для боевых беспилотников, был бы идеальным вариантом.

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Независимо от истинных планов, похоже, что два прототипа J-15S также были использованы в качестве испытательных стендов для J-15D – истребителя радиоэлектронной борьбы авианосного базирования, в целом эквивалентного EA-18G Growler ВМС США, но способного также выполнять многоцелевые ударные миссии.

Сообщается, что прототип J-15D поднялся в воздух в конце 2016 года. Как и наземный J-16D, этот вариант характеризуется наличием больших крыльевых EW-капсул, у него сняты инфракрасный датчик поиска и слежения (IRST) и пушка. Вокруг планера расположены дополнительные конформные и лопастные антенны, а под крыльями и фюзеляжем могут размещаться дополнительные капсулы радиоэлектронного подавления.

Появление на вооружении J-15S позволяет предположить, что либо этот самолет действительно предназначен для обучения, либо он должен выполнять роль фронтового самолета, дополняющего J-15D.

Остается вопросом, для какой цели предназначены J-15S и J-15D, когда уже полным ходом идет работа над J-15T, способным взлетать с помощью CATOBAR. Использование STOBAR-версий J-15 подразумевает уменьшение веса вооружения и топлива, чтобы истребители были достаточно легкими для безопасного взлета с палубы. Сомнительно, что их разработка будет иметь смысл, если они смогут работать только с первых двух авианосцев НОАК.

Возможно, самым логичным решением будет двухместный самолет с возможностью CATOBAR, сочетающий в себе многоцелевые ударные функции и возможности радиоэлектронного подавления J-15S и J-15D. Такой самолет, по слухам, получит обозначение J-17. Он мог бы работать с авианосца "Фуцзянь" и последующих, со всеми вытекающими отсюда преимуществами в плане увеличения полезной нагрузки топливом и вооружением.

[ + – ] Новый китайский двухместный истребитель J-15S

The War Zone поговорил с китайским экспертом по военной авиации Андреасом Руппрехтом, который считает, что J-15S, скорее всего, используется НОАК в качестве учебного самолета, "поскольку в настоящее время он приписан к университету военно-морской авиации".

Однако Руппрехт добавляет, что, по его мнению, J-15S – не просто тренажер для одноместного J-15, поскольку он поступает на вооружение слишком поздно для этой роли. Вместо этого самолет будет использоваться для подготовки экипажей будущих двухместных вариантов палубного Flanker, а именно J-15D и будущего J-17. Для работы на обоих самолетах требуется второй пилот.

Что касается общего производства J-15, Руппрехт отмечает, что интерес представляет кодовый номер 46. "У нас есть J-15 с номерами от 01 до 24, затем от 30 до 35, а затем есть огромный промежуток, поскольку вторая часть или полк имеет номера от 60 до 90". Возможно, промежуток между 35 и 60 может быть в конечном итоге заполнен самолетами J-15S.

Если теория Руппрехта об учебном палубном самолете верна, то может случиться так, что по мере накопления опыта работы с авианосной авиацией НОАК будет использовать J-15S на борту "Ляонина" и "Шаньдуна", которые уже в значительной степени используются для испытаний и тестирования. Таким образом, Китай может использовать эти самолеты для создания опытного летного состава, который затем будет управлять более современными J-15/J-17 – и, возможно, даже новейшими истребителями J-35 – с "Фуцзяня" и последующих кораблей, оснащенных CATOBAR. Однако на данном этапе это лишь предположения.

Пока что истинное назначение J-15S, как и многих других представителей китайского семейства Flanker, а особенно передовых самолетов авианосного базирования, остается неуловимым.

[ + – ] J-15S – не просто тренажер для одноместного J-15, поскольку он поступает на вооружение слишком поздно для этой роли

Об авторе

Томас Ньюдик – писатель и редактор в области оборонных технологий с более чем 20-летним опытом освещения военных конфликтов и аэрокосмических тем. Он написал и отредактировал несколько книг, а также участвовал в работе многих ведущих мировых авиационных изданий.