Азиатские буревестники. Таиланд и его парк БПЛА

Королевская армия Таиланда получила на вооружение беспилотники более двадцати лет назад, за это время их количество и разнообразие существенно возросло. Имеются как зарубежные, так и отечественные БПЛА.

Беспилотники – не новинка для Юго-Восточной Азии. Таиланд обзавелся парком разведывательных БПЛА еще в 2001 году, когда Королевская армия Таиланда приобрела у Израиля четыре IAI Searcher Mk. II.

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В последующие десятилетия Таиланд закупил еще несколько беспилотников (в основном у Израиля), что позволило создать обширный арсенал, стоящий сегодня на вооружении армии, ВВС и ВМС Королевства Таиланд. В то же время растет и количество БПЛА местной разработки или произведенных по лицензии в Китае.

Фокус перевел новый материал аналитиков Стейна Митцера, Юста Олиманса о таиландских беспилотниках.

Байрактары в Таиланде. Королевские вооруженные силы и парк БПЛА

Самый крупный из БПЛА, которые использует армия Таиланда, это D-Eyes 04 на базе БПЛА CY-9 китайского университета Бейханг, который в перспективе может заменить устаревшие IAI Searcher Mk. II. Сообщают, что Таиланд также заинтересован в более крупном ударно-разведывательном БПЛА TYW-1, разработанном Университетом Бейханг.

Сотрудничество с Китаем позволило Таиланду лицензировать производство ряда передовых систем вооружения, включая РСЗО DTI-1/1G для тайской армии – подобную сделку нельзя было бы заключить с другими странами.

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Война роботов. Западные военные аналитики о роли российских БПЛА

Несмотря на эксплуатацию большого количества БПЛА в большинстве классов размеров и дальности, в арсенале вооруженных сил Таиланда до сих пор нет вооруженных дронов.

В 2019 году Таиландский институт оборонных технологий (DTI) представил вооруженную версию U-1 Sky Scout, известную как U-1M Sky Scout-X. Этот небольшой БПЛА был оснащен двумя управляемыми бомбами Thales FF-LMM с максимальной дальностью полета 6 км. Фактическая дальность, скорее всего, несколько меньше, поскольку U-1M Sky Scout-X летит на меньшей высоте, чем большинство БПЛА. Поступит ли этот тип на вооружение какого-либо из видов ВС Таиланда, пока неизвестно.

В декабре 2021 года было объявлено о намерении Королевских ВМС Таиланда приобрести четыре БПЛА MALE. Главными фаворитами стали израильские Heron TP и Hermes 900, а также китайский Wing Loong II. Заказ на девять Hermes 900 поступил в работу в июле 2022 года. Визит тайской делегации в Baykar Tech в июне 2022 года также может указывать на конкретный интерес к Bayraktar TB3. Этот БПЛА изначально был разработан для морских операций, и может также работать с авианосца ВМС Таиланда Chakri Naruebet, который на сегодняшний день вынужден обходиться без самолетов. В 2021 году ВМС Таиланда уже экспериментировали с пуском небольших БПЛА VTOL с полетной палубы авианосца длиной 175 метров.

[ + – ] БПЛА D-Eyes-04, созданный на основе конструкции CY-9 компании Beihang.

Разведывательные беспилотные летательные аппараты – в эксплуатации и в производстве

IAI Searcher Mk.II [2001] (ВС)

Aeronautics Aerostar [2011] (ВВС)

Aeronautics Orbiter 3B [2020] (ВМС)

Elbit Hermes 450 [2018] (ВС)

Elbit Hermes 900 [заказан в 2022 году] (ВМС)

Aeronautics Defense Dominator [документально подтвержден несколькими источниками, но пока не представлен общественности]

AeroVironment RQ-11 Raven [2010] (ВС)

Boeing Insitu RQ-21 Blackjack [2021] (ВМС) [документально подтвержден несколькими источниками, но не представлен общественности]

DTI U-1 "Sky Scout" [2017]

DTI D-Eyes 02 [2017]

БПЛА VTOL Surveillance – действующие

TOP Falcon-V [2017] (ВМС)

Narai 3.0 [2018] (штаб ВМС и вооруженных сил)

NRDO MARCUS-B [2021] (ВМС) (для использования на борту авианосца Chakri Naruebet)

Беспилотники-мишени – действующие

MOAI [2019] (ВС)

Разведывательные БПЛА – прототипы

DTI Tigershark II [2011] (не будет принят на вооружение)

DTI T-Eagle III [2015] (представлен Королевской армии Таиланда)

TOP Sparrow-1 [2014] (не поступил на вооружение)

DTI D-Eyes 03 [2019] (не будет принят на вооружение)

DTI D-Eyes 04 [2021]

NRDO MARCUS [2021] (ВМС)

Ударные БПЛА – прототипы

DTI U-1M "Sky Scout-X" [2019]

БПЛА VTOL Surveillance – прототипы

TOP Pigeon-V [2015]

Tarem [2015] (прошел испытания ВС. На вооружение не поступил)

DTI D-Eyes 01 [2019] (прошел испытания ВС. На вооружение не поступил)

Неизвестный БПЛА VTOL [2015] (прошел испытания ВС. На вооружение не поступил)

Неизвестный БПЛА VTOL [2015] (прошел испытания ВС. На вооружение не поступил)

Различные типы гражданских БПЛА VTOL (прошли испытания ВС. На вооружение не поступили)

Благодаря сформированному парку израильских БПЛА и все более совершенной местной технологической базе, готовой к дальнейшему расширению своих возможностей (например, за счет сотрудничества с китайским университетом Бейханг), будущее беспилотников в Таиланде представляется многообещающим.

После закупок Hermes 900 и MALE, а также начала лицензионного производства более крупных китайских БПЛА и возможного приобретения дронов у Турции Таиланд станет лидером Юго-Восточной Азии по беспилотному потенциалу – а это весьма впечатляет.