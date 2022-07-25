Азіатські буревісники. Таїланд і його парк БПЛА

Королівська армія Таїланду отримала на озброєння безпілотники понад двадцять років тому, за цей час їх кількість і різноманітність суттєво зросла. Є як зарубіжні, так і вітчизняні БПЛА.

Безпілотники — не новинка для Південно-Східної Азії. Таїланд отримав парк розвідувальних БПЛА ще в 2001 році, коли Королівська армія Таїланду придбала в Ізраїлю чотири IAI Searcher Mk. ІІ.

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У наступні десятиліття Таїланд закупив ще кілька безпілотників (переважно в Ізраїлю), що дозволило створити великий арсенал, який сьогодні стоїть на озброєнні армії, ВПС і ВМС Королівства Таїланд. У той же час зростає і кількість БПЛА місцевої розробки чи вироблених за ліцензією у Китаї.

Фокус переклав новий матеріал аналітиків Стейна Мітцера, Юста Оліманса про таїландських безпілотників.

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Найбільший з БПЛА, які використовує армія Таїланду, це D-Eyes 04 на базі БПЛА CY-9 китайського університету Бейханг, який може замінити застарілі IAI Searcher Mk. ІІ. Повідомляють, що Таїланд також зацікавлений у більшому ударно-розвідувальному БПЛА TYW-1, розробленому Університетом Бейханг.

Співпраця з Китаєм дозволила Таїланду ліцензувати виробництво низки передових систем озброєння, враховуючи РСЗВ DTI-1/1G для тайської армії — таку угоду не можна було б укласти з іншими країнами.

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Незважаючи на експлуатацію великої кількості БПЛА у більшості класів розмірів і дальності, в арсеналі збройних сил Таїланду досі немає озброєних дронів.

У 2019 році Таїландський інститут оборонних технологій (DTI) представив озброєну версію U-1 Sky Scout, відому як U-1M Sky Scout-X. Цей невеликий БПЛА був обладнаний двома керованими бомбами Thales FF-LMM із максимальною дальністю польоту 6 км. Фактична дальність, швидше за все, дещо менша, оскільки U-1M Sky Scout-X летить на меншій висоті, ніж більшість БПЛА. Чи надійде цей тип на озброєння якогось із видів ЗС Таїланду, поки що невідомо.

У грудні 2021 року було оголошено про намір Королівських ВМС Таїланду придбати чотири БПЛА MALE. Головними лідерами стали ізраїльські Heron TP і Hermes 900, також китайський Wing Loong II. Замовлення на дев'ять Hermes 900 надійшло в липні 2022 року. Візит тайської делегації до Baykar Tech у червні 2022 року також може вказувати на конкретний інтерес до Bayraktar TB3. Цей БПЛА спочатку був розроблений для морських операцій і може також працювати з авіаносця ВМС Таїланду Chakri Naruebet, який на сьогодні змушений обходитися без літаків. У 2021 році ВМС Таїланду вже експериментували з пуском невеликих БПЛА VTOL з польотної палуби авіаносця завдовжки 175 метрів.

[ + – ] БПЛА D-Eyes-04 створений на основі конструкції CY-9 компанії Beihang

Розвідувальні безпілотні літальні апарати — в експлуатації та виробництві

IAI Searcher Mk.II [2001] (ЗС);

Aeronautics Aerostar [2011] (ВПС);

Aeronautics Orbiter 3B [2020] (ВМС);

Elbit Hermes 450 [2018] (ЗС);

Elbit Hermes 900 [замовлено у 2022 році] (ВМС);

Aeronautics Defense Dominator [документально підтверджений кількома джерелами, але поки що не представлений громадськості];

AeroVironment RQ-11 Raven [2010] (ЗС);

Boeing Insitu RQ-21 Blackjack [2021] (ВМС) [документально підтверджений кількома джерелами, але не представлений громадськості];

DTI U-1 "Sky Scout" [2017];

DTI D-Eyes 02 [2017].

БПЛА VTOL Surveillance — чинні

TOP Falcon-V [2017] (ВМС);

Narai 3.0 [2018] (штаб ВМС та збройних сил);

NRDO MARCUS-B [2021] (ВМС) (для використання на борту авіаносця Chakri Naruebet).

Безпілотники-мішені — чинні

MOAI [2019] (ЗС).

Розвідувальні БПЛА — прототипи

DTI Tigershark II [2011] (не буде взято на озброєння);

DTI T-Eagle III [2015] (представлений Королівській армії Таїланду);

TOP Sparrow-1 [2014] (не надійшов на озброєння);

DTI D-Eyes 03 [2019] (не буде взято на озброєння);

DTI D-Eyes 04 [2021];

NRDO MARCUS [2021] (ВМС).

Ударні БПЛА — прототипи

DTI U-1M "Sky Scout-X" [2019];

БПЛА VTOL Surveillance — прототипи;

TOP Pigeon-V [2015];

Tarem [2015] (пройшов випробування ЗС. На озброєння не надійшов);

DTI D-Eyes 01 [2019] (пройшов випробування ЗС. На озброєння не надійшов);

Невідомий БПЛА VTOL [2015] (пройшов випробування ЗС. На озброєння не надійшов);

Невідомий БПЛА VTOL [2015] (пройшов випробування ЗС. На озброєння не надійшов);

Різні типи цивільних БПЛА VTOL (пройшли випробування ЗС. На озброєння не надійшли).

Завдяки сформованому парку ізраїльських БПЛА та все більш досконалій місцевій технологічній базі, готовій до подальшого розширення своїх можливостей (наприклад, за рахунок співпраці з китайським університетом Бейханг), майбутнє безпілотників у Таїланді є великонадійним.

Після закупівель Hermes 900 та MALE, а також початку ліцензійного виробництва більших китайських БПЛА та можливого придбання дронів у Туреччини Таїланд стане лідером Південно-Східної Азії з безпілотного потенціалу — а це дуже вражає.