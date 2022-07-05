Війна роботів. Західні військові аналітики про роль російських БПЛА

Завдання дослідників та аналітиків які вивчають російські збройні сили — фіксувати та розбирати дискусії довкола застосування БПЛА на полі бою, зберігаючи за таких умов об'єктивний погляд на те, що російські військові говорять, роблять і пишуть про можливу появу нових технологій у майбутніх війнах.

За останні чотири місяці російська військово-аналітична спільнота переглянула свої погляди на військові можливості Москви. Зараз українським захисникам протистоїть компетентніша російська армія, особливо порівняно з початком вторгнення. Крім того, аналітики по-новому оцінили безпілотні й автономні засоби, які Росія розхвалювала ще до війни. На цьому етапі конфлікту відео та зображення з українського фронту підтверджують, що безпілотники відіграють найважливішу роль у процесі російського вторгнення в Україну.

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Фокус переклав новий текст Семюеля Бендетта, присвячений безпілотним системам ЗС РФ.

Українські уроки. Західні військові аналітики про роль російських БПЛА

До початку конфлікту вже було доступно багато хорошої аналітики про розвиток Росією безпілотних повітряних, наземних і морських систем як головних помічників модернізованої російської армії, котра готується до наступної війни. Більшість цієї інформації походила з російськомовних відкритих джерел та оцінювалася відповідно, з урахуванням убогості описів і відсутності технічних характеристик, крім перебільшених рекламних заяв про ефективність цих платформ.

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У перші тижні та навіть через два місяці після вторгнення в Україну безпілотники російських збройних сил були досить слабкими або навіть були повністю відсутніми, що призвело до передчасних висновків про надмірність уваги до них. Проте через кілька місяців сформувалися концепції і тактика, які більше відповідали передвоєнній підготовці та тренуванням російських військових, зокрема, з використанням БПЛА як головних помічників сухопутних військ. Поточні дії Росії, що враховують активне використання БПЛА та безпілотних наземних систем, підтверджують раніше висловлені припущення щодо застосування цієї технології у війні.

У перші тижні війни західні коментарі на тему російської армії були сповнені неточностей, але аналітики все ж таки правильно помітили відданість російських військових робототехніці й автономності. У майбутньому нам необхідно звертати більше уваги на ситуацію під час поточної війни, відсунувши стан армії до лютого 2022 року на другий план.

Оскільки актуальність безпілотних технологій у цьому конфлікті продовжує зростати, важливо зазначити кілька фактів про російські дослідження та розробки в галузі автономного потенціалу та ШІ. Інформація з російських ЗМІ та військових журналів дозволила аналітичній спільноті зрозуміти загальні тенденції досліджень і розробок російської армії. Повідомлення про частково готові та випробувані платформи, а також про технології, що нібито перебувають у стадії розробки, вказували на еволюцію російської військової думки, схожу на еволюцію інших високотехнологічних держав, зокрема США, Великої Британії, Японії, Південної Кореї або Китаю.

Цей загальний напрямок передбачає повільний, але все ж таки можливий і навіть неминучий перехід від військових технологій, у яких мірилом ефективності є людина-боєць, до все більшої відповідальності безпілотних та автономних платформ. Після ретельних випробувань та оцінки такі системи перетворюються на бойових партнерів і, зрештою, виходять на першу лінію атаки. Аналітикам за межами Росії здавалося, що саме в цьому напрямі рухаються російські військові.

[ + – ] До початку конфлікту вже було багато хорошої аналітики про розвиток Росією безпілотних повітряних, наземних і морських систем як головних помічників модернізованої російської армії, що готується до наступної війни Фото: ТАРС

Хоча багато з цих російських проєктів ще довго перебуватиме на стадії випробувань, їх вивчення все ж таки дає деяке уявлення про російські розробки в галузі майбутніх сухопутних, морських і повітряних засобів для протидії противникам і переваги над ними. Ця інформація здебільшого відповідає уявленням Міністерства оборони США про сьогоднішні та майбутні проблеми на полі бою, які можна вирішити за допомогою "військової робототехніки" — всеосяжної фрази, яка використовується як російським військовим відомством, так і журналістською спільнотою. З десятків проєктів, що фінансуються російським Міністерством оборони, лише небагато зрештою дійшли до серйозних випробувань та оцінювання. Але навіть кілька концепцій, таких як автономна наземна платформа "Маркер", ударний БПЛА "Мисливець" і глибоководне автономне підводне судно "Вітязь", дають уявлення про технології майбутнього. Зрозуміло, їх реалізація залежить від багатьох факторів, зокрема від економіки, виробничих можливостей і політичної підтримки. Ці чинники визначаються не лише фінансуванням і технічними можливостями підприємств і виробників, а й міркуваннями корисності тієї чи іншої технології у складній і непередбачуваній бойовій обстановці.

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Звідси випливає другий висновок про роль безпілотних технологій у тактиці війни проти України. Російські військові практично цілодобово виконують численні вильоти безпілотників, втрачаючи безліч дронів через потужну ППО України. Оскільки українські військові з гордістю демонструють безліч збитих моделей російських безпілотників у соціальних мережах, виникають закономірні питання про тактику, яка призвела до такої кількості втрат, і довговічність російського парку безпілотників у цій війні.

Насправді багато з цих невдач напевно викликані недоліками в тренуваннях операторів і випробуваннях російських безпілотників. Чого, як і раніше, не вистачає в аналітиці та повідомленнях російських оборонних ЗМІ про навчання із застосуванням безпілотників, так це згадок про команду суперників ("червону команду"), яка перевіряє можливості та гнучкість російських сил на полі бою. У США такі команди "противників" постійно тестують наявну тактику та технології всіх підрозділів. Їхню роботу обговорюють публічно, особливо коли вони досягають успіхів у тренуваннях і навчаннях проти "дружніх" сил.

З іншого боку, в російських описах навчань із застосуванням нових технологій, таких як безпілотники, часто зустрічається односторонній сценарій бою, коли "дружні" сили успішно використовують БПЛА проти "диверсантів" або "ворогів" і знищують формування супротивника.

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У цих навчаннях безпілотники неминуче фіксували супротивників і передавали їхні координати для наступних наземних і повітряних ударів. Рідкісна російська військова команда, що грає роль ворога, застосовувала контрзаходи проти основних сил, а заздалегідь визначений результат навчань ставив БПЛА в безпрограшне становище. Навіть опис сил противника у багатьох із цих навчань — "диверсанти" замість ворожого спецназу або регулярних військ, які хочу зірвати російські операції, — асоціюється з погано підготовленими й оснащеними формуваннями. Під час кількох великомасштабних російських військових навчань, таких як "Захід-2021", використовувалися складні системи та застосовувалася тактика боротьби з безпілотниками. Але такі навчання все одно проходили за заздалегідь підготовленими сценаріями, в яких БПЛА "Орлан-10", "Форпост" та "Оріон" виконували свої завдання без суттєвих перешкод.

[ + – ] Російський ударний БПЛА "Мисливець" Фото: "Газета"

До вторгнення в Україну російське військове відомство часто посилалося на "сирійські уроки" для позначення загального спрямування підготовки армії. Можливо, російські військові недооцінили силу української ППО та готували своїх операторів безпілотників проти сил, які, на їхню думку, нагадували сирійські.

Численні російські втрати у повітряному просторі над Україною на початку війни могли створити враження, що російські військові переоцінили успіх своїх безпілотних підрозділів і технологій. Однак у міру продовження війни російські операції з використанням БПЛА як ключові розвідувально-ударні елементи вказують на формування нової тактики російських сухопутних, розвідувальних, повітряно-десантних і морських сил.

Сьогодні російські солдати запускають свої "Орлани-10" для завдання прямих ударів або ідентифікації українських сил, а також використовують комерційні моделі DJI для отримання додаткових розвідданих і рекогностування "через роги". Так, безпілотники стали невід'ємною та органічною частиною практично будь-якого військового формування у цій війні.

Російські БПЛА, чи то військові "Орлан-10" та "Елерон-3", чи то численні цивільні моделі DJI, залишаються одними з найпомітніших високотехнологічних аспектів цієї війни. Ці дрони виконують основні завдання — ідентифікацію цілей, наведення для артилерії або просто спостереження за місцевістю. Високі втрати закладені у їхніх завданнях — вони мають бути видатковими та відносно недорогими порівняно з пілотованими повітряними суднами.

Передвоєнні описи та статті російських ЗМІ щодо розробки майбутніх безпілотників укладалися у загальну концепцію Міністерства оборони про технології, які допомагають людям у небезпечних місіях, навіть якщо перебільшені заяви російської оборонної промисловості про масове виробництво цих та інших передових систем у найближчому майбутньому далекі від реальності.

Те саме можна сказати і про численні російські проєкти безпілотних наземних платформ — систем, які в кінцевому підсумку мають забезпечити логістику, розвідку, розмінування, вогневу та бойову підтримку російської піхоти. Більшість із цих проєктів ще не пройшли стадії розробки та випробувань. Повільне, але неухильне розгортання в Україні "Урана-6" та "Кобри" для розмінування та збору розвідданих підкреслює бажання Росії постійно відчувати подібні технології у своїх минулих, нинішніх і майбутніх війнах.

Оцінити довоєнні морські автономні системи Росії було складніше, враховуючи убогість інформації, крім офіційних оголошень про запуск і випробування програм. Наявні дані все ж таки дозволили скласти загальну картину подальших перспектив, якщо доля буде прихильна до російської оборонної промисловості та Міністерства оборони.

[ + – ] Російські БПЛА, чи то військові "Орлан-10" і "Елерон-3", чи то численні цивільні моделі DJI, залишаються одними з найпомітніших високотехнологічних аспектів цієї війни Фото: Мiноборони РФ

Добровільність Фортуни під великим питанням, враховуючи поточні результати Росії у війні, тривалу трансформацію і реструктуризацію російської економіки через санкції, витік мізків, який впливає на російську оборонну промисловість, і ризик того, що в Росії може закінчитися ключове високотехнологічне обладнання та компоненти. Все це не заважає Міністерству оборони Росії наголошувати на автономних технологіях і робототехніці як ключових інвестиціях у бойові можливості майбутнього. Поки не зрозуміло, чи є ці заяви результатом інерції планування і розподілу ресурсів до лютого 2022 року, чи такі рішення ухвалені в світлі інформації, проаналізованої в процесі війни. Так чи інакше, затяжні бойові дії в Україні та тяжкі втрати — аргументи на користь пропозиції російського військового відомства про впровадження безпілотних повітряних, наземних і морських систем замість літаків, гелікоптерів, танків, бронетехніки та суден, безліч яких втрачають обидві сторони. Втім, малоймовірно, що російські військові істотно змінять свою нинішню екосистему досліджень і розробок заради нових технологій, враховуючи, що інші конкурувальні держави інвестують у військову автономію та робототехніку.

Хоч би які гласні чи негласні уроки російські військові одержали з цієї війни, вони все одно створять простір для використання роботизованих систем, враховуючи загальні світові тенденції та користь цих платформ для ведення бойових дій. Наразі це складне завдання, адже кількість загиблих російських солдат і техніки, що серйозно пошкоджена українськими військовими, вказують на центральну роль людини в російському військовому мисленні. Початковий шок щодо невдалої російської військової кампанії пояснювали успішним застосуванням українськими військовими різних типів БПЛА для протидії та навіть ураження російських цілей. Тепер, коли безпілотні технології знаходяться в центрі уваги всіх, хто стежить за перебігом війни, російські військові продовжать аналіз їх коротко- та довгострокового впливу на розвиток сил і бойових операцій, а також необхідність використання таких систем у складі загальновійськових з'єднань. Наше завдання як дослідників та аналітиків, котрі вивчають російські збройні сили — фіксувати та розбирати ці дискусії, зберігаючи за таких умов об'єктивний погляд на те, що російські військові говорять, роблять і пишуть про можливу появу нових технологій у майбутніх війнах.

Про автора

Семюел Бендетт — радник програми CNA з вивчення Росії, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки.