Перемога над китайським флотом – перемога над Китаєм

Вашингтон уже програв війну за Тайвань — принаймні про це говорить остання воєнна гра, організована Центром стратегічних і міжнародних досліджень. У процесі моделювання конфлікту між США та Китаєм, проведеного аналітичним центром, у перші дні війни було потоплено кілька авіаносних ударних груп США, знищено сотні американських бойових літаків і втрачено тисячі американських військовослужбовців.

Ця гра, дія якої відбувається у 2026 році, була запланована задовго до останньої тайванської кризи. Вона доповнює десятиліття аналізу тайванського сценарію у військових коледжах та аналітичних центрах з обох боків Тихого океану. Планується, що результати симуляції буде опубліковано наприкінці цього року. Гра підтвердила, принаймні, один раніше відомий висновок: США зазнають серйозних втрат, якщо спробують вести боротьбу за Тайвань, спираючись переважно на військові сили, розташовані на захід від Гуаму. Зрозуміло, Сполучені Штати та їх союзники здатні завести Народно-визвольну армію у безвихідь. Але ціна може виявитися надто високою для американського суспільства. Якщо китайські лідери повірять у це, навіть якщо ця ідея є хибною, стримування впаде, і ризик війни зросте.

Американським командирам в Індо-Тихоокеанському регіоні доведеться воювати з тими силами та зброєю, які їм нададуть політики. Нещодавня воєнна гра, як і попередні, показує, що Сполученим Штатам потрібен найкращий план для відбиття нападу на Тайвань. Це передбачає засоби та концепції, що враховують конкурентні переваги США та слабкі сторони Китаю, при цьому мінімізуючи кількість сил, які американським командирам доведеться розміщувати в межах досяжності вогневої могутності Китаю.

На щастя, існує вдалий варіант, за якого американські бомбардувальники спрямовані проти військово-морського флоту й інших морських сил Китаю. Пекін не зможе захопити Тайвань, Сенкаку чи інші території в регіоні, якщо його морську міць буде знищено. Бомбардувальники США стануть серйозною загрозою для морської могутності Китаю, якщо американські політики та військові планувальники почнуть правильно розставляти пріоритети. Зробивши морські активи Китаю головною метою для американських бомбардувальників та озброївши їх відповідно, Вашингтон отримає всі можливості для перемоги у західній частині Тихого океану.

Коротке та нещасливе життя резервних сил

Американські резервні сили, що базуються в межах дальності ракет Китаю, є важливим політичним зобов'язанням перед незахищеними союзниками Америки в регіоні. Водночас, переважна більшість американських політиків виступає за придбання тактичних літаків малої дальності. Наразі співвідношення винищувачів і бомбардувальників у ВПС США становить 15,8 до 1, а всі ударні літаки ВМС та морської піхоти США є близькомагістральними. Унаслідок резервні сили — один із небагатьох доступних командирам варіантів стримування чи відбиття потенційного нападу Китаю.

Китайська структура сил "контрвтручання" побудована навколо бойової мережі ракетно-космічних датчиків дальньої дії, яка призначена для заманювання і знищення цінних американських сил, таких як авіаносні ударні групи. Американський план, відповідно до якого дедалі більш вразливі військові сили перебуватимуть в 3 000-кілометровій зоні ураження ракетами китайської армії, тільки збільшить руйнівну міць дій Пекіна. Військові планувальники США вивчали питання, як порушити китайську систему ураження американських військ. Але Китай, як і США, запускає нові, розподілені, стійкі та надмірні угруповання супутників візуалізації та зв'язку для підтримки своєї бойової мережі ракетно-космічних датчиків дальньої дії. Ці нові угруповання, кожне з яких складається з десятків, сотень і навіть тисяч невеликих супутників, об'єднаних у мережу, зроблять розрив ланцюга ураження дуже важким для обох сторін.

Згідно зі щорічною базою даних Military Balance Міжнародного інституту стратегічних досліджень, китайські ВПС і ВМС мають у своєму розпорядженні більш ніж 200 бомбардувальників і приблизно 1 400 винищувачів-штурмовиків — за останнє десятиліття їх чисельність подвоїлася і продовжує зростати. Якщо припустити, що китайські ВПС щодня використовуватимуть одну третину своїх винищувачів і бомбардувальників (це консервативна оцінка під час тривалої повітряної кампанії), то китайська авіація може завдавати приблизно 1 400 точних ударів наземними та протикорабельними ракетами на день, причому кілька сотень можуть досягти стаціонарних баз і надводних військових кораблів на відстані Гуама та Другого острівного ланцюга.

Враховуючи таку ракетну міць, недивно, що в кількох ітераціях воєнної гри Центру стратегічних і міжнародних досліджень передбачалося знищення двох американських авіаносців разом з авіакрилами. В іншій ітерації було передбачено знищення 900 американських літаків, більшість з яких загинула на землі від ракетних ударів по жменьці вузлових розосереджених баз, які були в розпорядженні американських і союзних сил у західній частині Тихого океану. Ще в одній симуляції американські авіаносці та військові кораблі, що вціліли, тікали на схід на фланговій швидкості, щоб уникнути знищення. Цей маневр навряд чи надихне вцілілі війська на протистояння щоденним ракетним ударам Китаю.

Воєнні ігри не вперше показують подібні результати. Китайські планувальники сподіваються, що десятки тисяч втрат США, завданих протягом кількох днів, призведуть до деморалізації та політичної поразки. Враховуючи, що очікувані втрати на порядок вищі, ніж у Перл-Харборі або 11 вересня, ці планувальники можуть мати рацію. Але навіть якщо це хибний висновок, американським політикам не потрібні такі ризики. Замість того, щоб розгортати велику кількість резервних сил у межах досяжності китайських ракет, Вашингтону варто скористатися перевагами своєї далекобійної ударної потужності.

Як воювати ззовні

Бомбардувальники США, навіть за наявності всього 141 літака, добре протистоять китайському флоту та морському потенціалу Китаю загалом. За прогнозами Управління військово-морської розвідки США, до 2030 року морські сили Китаю налічуватимуть понад 800 військових кораблів, квазівійськових катерів берегової охорони та великих суден "морського ополчення". З урахуванням великих комерційних вантажних суден, китайські морські сили для вторгнення на Тайвань налічуватимуть понад тисячу надводних кораблів.

Американські бомбардувальники здійснюватимуть вильоти з багатьох баз, що знаходяться практично поза зоною досяжності китайських збройних сил, за підтримки великих і широко розподілених сил повітряних танкерів ВПС. Кампанія проти морських активів Китаю за допомогою бомбардувальників дозволить Сполученим Штатам уникнути впливу вогневої могутності китайської армії на більшість своїх резервних сил, таких як авіаносці, ударні літаки малої дальності та наземні війська.

Бомбардувальники почнуть свої атаки з ракет великої дальності, що знизить ризик власне для літаків. Наприклад, якби польоти щодня здійснювала одна третина бомбардувальників, вони могли б щодня завдавати приблизно 800 ударів ракетами дальньої дії по нерухомих і рухомих морських цілях — принаймні доти, доки не витратить усі ці дорогі й екзотичні боєприпаси. Нові угруповання супутників візуалізації та зв'язку під управлінням як Космічних сил США, так і приватного сектора підтримали б протиморську місію бомбардувальників.

Коли весь запас ракет великої дальності буде вичерпаний, для малопомітних бомбардувальників B-52H і B-1B надто небезпечно буде продовжувати протиморську кампанію на захід від Першого острівного ланцюга. Але це не стосується американських стелс-бомбардувальників, які використовують боєприпаси меншої дальності.

Скільки стелс-бомбардувальників буде у ВПС США у 2026 році? Вони вже мають 20 літаків B-2A, можливо, 16 із них будуть призначені для бойових дій. Є також новий B-21 Raider. На початку цього року міністр ВПС Френк Кендал здивував слухачів, повідомивши, що компанія Northrup Grumman зібрала 5 літаків B-21, а не 2 прототипи, як передбачалося раніше. А ВПС планують закупити щонайменше 100 B-21 до середини 2030-х років.

Це означає, що до 2026 року американські військові матимуть не менше 10 або 15 зібраних B-21. За прогнозами одного з відкритих джерел, до 2027 року на озброєнні буде 20 літаків B-21. З урахуванням наявності B-2A та жменьки B-21, які дожили до 2026 року, ВПС можуть обґрунтовано розраховувати на 10 вильотів стелс-бомбардувальників на день проти Китаю. За однією з оцінок, це може дати понад 300 ударів на день 455-кілограмовою високоточною зброєю по китайських морських цілях. Кожна з цих ракет матиме таку ж вагу боєголовки, як і протикорабельна ракета великої дальності LRASM.

Боєприпаси

Згідно з поточними бюджетними планами, у 2026 році ВПС США матимуть на озброєнні майже 7 000 спільних ракет класу "повітря-земля" та 149 протикорабельних ракет великої дальності. Запуск 800 ракет на день витратить весь запас цих ПКР менше ніж за десять днів. Це поставить Сполучені Штати у небезпечне становище, навіть після завдання такої кількості ударів по китайських силах високоточними 455-кілограмовими боєголовками.

Крім того, ВПС отримають бомбу малого діаметра Small Diameter Bomb II або "Storm Breaker". Це легкий боєприпас, призначений для точного ураження рухомих цілей на відстані до 65 км, вдень і вночі, в будь-яку погоду, долаючи при цьому контрзаходи противника. Відомство планує підготувати 6 023 одиниці цієї зброї до 2026 року. Як показали випробування "Quicksink", проведені Дослідницькою лабораторією ВПС, ці боєприпаси можуть бути доповнені шляхом встановлення датчиків точного удару на стандартні 910-кілограмові бомби.

Марк Ганзінгер з Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла запропонував новий доступний боєприпас середньої дальності, який дозволить стелс-бомбардувальникам ВПС атакувати цілі на безпечній відстані від засобів ППО й при цьому буде досить дешевим, щоб служба могла швидко й у великій кількості придбати його. Ідея Гунцінгера, що використовує наявні та перевірені компоненти, дозволить підтримувати кампанію проти китайського флоту протягом 10 днів. Цей боєприпас максимально використав конкурентні переваги стелс-бомбардувальників B-2A і B-21.

У разі розумного планування використання боєприпасів бомбардувальники ВПС США могли стати сильним суперником для морських сил Китаю. Проте, коли минулого року журналіст запитав, чому ВПС планують закупити 7 547 спільних протикорабельних ракет класу "повітря-земля", що загрожують лише стаціонарним цілям, і всього 179 протикорабельних ракет великої дальності протягом терміну дії програми, генерал ВПС, відповідальний за закупівлі, відповів що це пов'язано з "цілями, які ми переслідуємо".

Висновок

Знищення морської могутності Китаю покладе край його завоюванням у західній частині Тихого океану. Однак китайський флот не є пріоритетом ВПС, незважаючи на його вразливість для американських бомбардувальників. Як показують воєнні ігри, орієнтовані на Тайвань, нестача американських протикорабельних боєприпасів являє собою втрачену нагоду, яка спричинить великі витрати.

Громадянські політики мають зробити морські сили Китаю головним пріоритетом для бомбардувальників США. По-перше, вони повинні вимагати від посадових осіб ВПС пояснити, як їх стратегія застосування боєприпасів сприяє стримуванню Китаю шляхом заперечення. Після цього вони могли б вимагати від ВПС фінансування швидкої розробки доступного боєприпасу середньої дальності Марка Ганзінгера та придбання, скажімо, 2 000 протикорабельних ракет великої дальності, навіть якщо це спричиняє придбання меншої кількості спільних протикорабельних ракет класу "повітря-земля". Політики також могли б вимагати від ВПС відремонтувати і повернути в стрій 17 бомбардувальників B-1B, які нещодавно були відправлені на звалище, незважаючи на те, що кожен із них може нести 24 протикорабельні ракети великої дальності. Ці відносно незначні витрати швидко додадуть суттєвої ударної сили проти китайського флоту.

У більш широкому значенні політикам варто визнати, що військово-технічна революція в галузі ракетно-сенсорних систем перетворила Індо-Тихий океан на театр воєнних дій, де домінує аерокосмічна міць далекого радіусу дії. Аерокосмічна міць Америки — це стійка конкурентна перевага, яка добре поєднується з низкою вразливих місць Китаю, починаючи з його військово-морського флоту. Використання цієї конкурентної переваги — найпряміший шлях до посилення стримування США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про автора

Роберт Хеддік — запрошений старший науковий співробітник Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла Асоціації повітряно-космічних сил. Видавництво Naval Institute Press нещодавно опублікувало його нову книгу "Fire on the Water, Second Edition: China, America, and the Future of the Pacific."

Директор із досліджень у компанії Champion Hill Ventures, розташованої в Чапел-Гілл.