Барабани війни. Китай стрімко готується до великої битви

Минулого місяця один китайський підприємець, який виготовляє медичне обладнання для споживачів, розповів мені, що місцеві чиновники вимагали від нього переобладнати виробничі лінії у Китаї під випуск продукції для військових. За його словами, чиновники Комуністичної партії віддають такі розпорядження й іншим виробникам.

Китайські вчені приватно діляться, що вигнання їхніх іноземних колег з університетів Китаю схоже на підготовку до воєнних дій.

Фокус переклав новий текст Гордона К. Чанга, присвячений інтенсивній підготовці Китаю до великої війни.

Китайська Народна Республіка готується до війни і навіть не намагається цього приховати. Поправки до Закону про національну оборону, які набули чинності у перший день минулого року, передають повноваження цивільних урядовців військовим.

Ці зміни знижують роль Державної ради при центральному уряді, передаючи владу ЦВК — Центральній військовій комісії Комуністичної партії. Зокрема, Держрада більше не контролюватиме мобілізацію в Народно-визвольну армюї.

Як розповів Цзен Чжипін з Університету Сухоу гонконзькій газеті South China Morning Post: "ЦВК тепер формально відповідає за розробку політики та принципів національної оборони, а Держрада стає просто виконавчим відомством, що забезпечує підтримку армії".

У певному сенсі, ці поправки були "фасадом". "Нещодавні зміни в Законі про національну оборону Китаю, що урізають повноваження Держради, значною мірою є політичним позерством, — незабаром після набуття чинності поправок сказав мені Річард Фішер із вірджинського Міжнародного центру оцінки та стратегії. — Комуністична партія Китаю й особливо підпорядкована їй ЦВК завжди володіли верховною владою над рішеннями, що стосуються війни та миру".

Як каже Фішер, поправки "вказують на прагнення Китаю досягти рівня військової мобілізації "всієї нації" для ведення війни і дають КПК офіційні повноваження контролювати майбутні можливості Китаю у разі масштабної військової інтервенції".

"Переглянутий Закон про національну оборону також втілює концепцію, згідно з якою всі мають бути залучені до національної оборони, — повідомляє видання Global Times, що належить Комуністичній партії, посилаючись на анонімного чиновника ЦК КПК. — Усі національні організації, збройні сили, політичні партії, групи громадян, підприємства, громадські й інші організації повинні підтримувати та брати участь у розвитку національної оборони, виконувати обов'язки та місії з національної оборони відповідно до закону".

Як сказав Фішер в інтерв'ю 19FortyFive цього місяця: "Останні 40 років Комуністична партія Китаю готувалася до жорстокої війни, і зараз керівна організація прискорює підготовку".

Готуючись до бойових дій, партія нічого не залишає на випадок долі. У березні її Центральний організаційний відділ видав внутрішню директиву, яка забороняє подружжю і дітям чиновників міністерського рівня володіти закордонною нерухомістю чи акціями, зареєстрованими в офшорних зонах. Заборона, мабуть, поширюється і на самих чиновників, оскільки є повідомлення про продаж закордонних активів. Крім того, таким чиновникам і їхнім найближчим родичам не дозволяється відкривати рахунки у закордонних фінансових установах, крім виняткових випадків.

Директива, видана невдовзі після запровадження санкцій проти російських чиновників за "спеціальну військову операцію" в Україні, мабуть, покликана захистити від санкцій китайських чиновників.

До того ж, центральний уряд намагається захистити від санкцій і себе. 22 квітня чиновники з Міністерства фінансів і Центрального банку зустрілися з представниками десятків банків, враховуючи HSBC, щоб обговорити, що Пекін може вжити заходів у разі введення заходів проти Китаю.

Інформація про проведення "екстренної наради", про яку повідомила Financial Times, дуже зловісна.

"Чиновники й учасники зустрічі не називали конкретних сценаріїв, але одним із можливих приводів для запровадження таких санкцій вважається вторгнення Китаю на Тайвань, — зазначає FT. — Факт проведення цієї зустрічі — очевидна ознака, що Пекін планує воєнні дії".

"Будьте готові до битви". Саме так гонконгська газета South China Morning Post резюмувала перший наказ китайського правителя Сі Цзіньпіна військовим у 2019 році. У січні цього року він виступив перед КПК із великою промовою про підготовку до війни, і це звернення потім транслювалося на всю країну.

Іноземні аналітики сперечаються про те, чи збирається Китай найближчим часом воювати. Китайська політична система згодом стала зовсім непрозорою, тому незрозуміло, про що думають найвищі керівники.

Проте зрозуміло, чим вони насправді займаються. Вони готують війська до чергового просування за лінію фактичного контролю у Ладаксі, готуючись захопити нові індійські території Гімалаях. У листопаді минулого й у червні цього року вони відновили спроби блокувати поповнення запасів філіппінського форпосту на Другій мілини Томаса в Південно-Китайському морі. Наприкінці липня вони наказали чотирьом судам увійти до суверенних вод Японії навколо суперечливих, але контрольованих Японією островів Сенкаку в Східно-Китайському морі. Вони влаштовують постійні провокації навколо Тайваню, включно з порушенням суверенного повітряного простору острова на початку лютого.

І є ще дещо безпомилкове: Сі та вищі керівники готують громадян Китаю до війни.

Про автора: Гордон Г. Чанг – співробітник редакції 19FortyFive. Автор книг The Coming Collapse of China та The Great US-China Tech War.