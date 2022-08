Барабаны войны. Китай стремительно готовится к большой битве

В прошлом месяце один китайский предприниматель, производящий медицинское оборудование для потребителей, рассказал мне, что местные чиновники потребовали от него переоборудовать производственные линии в Китае под выпуск продукции для военных. По его словам, чиновники Коммунистической партии отдают подобные распоряжения и другим производителям.

Китайские ученые в частном порядке делятся, что изгнание их иностранных коллег из университетов Китая похоже на подготовку к военным действиям.

Фокус перевел новый текст Гордона К. Чанга посвященный интенсивной подготовке Китая к большой войне.

Китайская Народная Республика готовится к войне и даже не пытается этого скрыть. Поправки к Закону о национальной обороне, вступившие в силу в первый день прошлого года, передают полномочия гражданских чиновников военным.

Эти поправки снижают роль Государственного совета при центральном правительстве, передавая власть ЦВК – Центральной военной комиссии Коммунистической партии. В частности, Госсовет больше не будет контролировать мобилизацию в Народно-освободительную армию.

Как рассказал Цзэн Чжипин из Университета Сухоу гонконгской газете South China Morning Post: "ЦВK теперь формально отвечает за разработку политики и принципов национальной обороны, а Госсовет становится просто исполнительным ведомством, обеспечивающим поддержку армии".

В некотором смысле эти поправки были "фасадом". "Недавние изменения в Законе о национальной обороне Китая, урезающие полномочия Госсовета, в значительной степени являются политическим позерством, – вскоре после вступления поправок в силу сказал мне Ричард Фишер из вирджинского Международного центра оценки и стратегии. – Коммунистическая партия Китая и особенно подчиненная ей ЦВК всегда обладали верховной властью над решениями, касающимися войны и мира".

Как говорит нам Фишер, поправки "указывают на стремление Китая достичь уровня военной мобилизации "всей нации" для ведения войны и дают КПК официальные полномочия контролировать будущие возможности Китая при масштабной военной интервенции".

"Пересмотренный Закон о национальной обороне также воплощает концепцию, согласно которой все должны быть вовлечены в национальную оборону, – сообщает издание Global Times, принадлежащее Коммунистической партии, ссылаясь на анонимного чиновника ЦК КПК. – Все национальные организации, вооруженные силы, политические партии, группы граждан, предприятия, общественные и другие организации должны поддерживать и принимать участие в развитии национальной обороны, выполнять обязанности и миссии по национальной обороне в соответствии с законом".

Как сказал Фишер в интервью 19FortyFive в этом месяце: "Последние 40 лет Коммунистическая партия Китая готовилась к жестокой войне, и сейчас правящая организация ускоряет подготовку".

Готовясь к боевым действиям, партия ничего не оставляет на волю случая. В марте ее Центральный организационный отдел издал внутреннюю директиву, запрещающую супругам и детям чиновников министерского уровня владеть зарубежной недвижимостью или акциями, зарегистрированными в оффшорных зонах. Запрет, по-видимому, распространяется и на самих чиновников, поскольку имеются сообщения о продаже ими зарубежных активов. Кроме того, таким чиновникам и их ближайшим родственникам не разрешается открывать счета в зарубежных финансовых учреждениях, кроме исключительных случаев.

Директива, изданная вскоре после введения санкций против российских чиновников за "специальную военную операцию" в Украине, по-видимому, призвана защитить от санкций китайских чиновников.

Более того, центральное правительство пытается защитить от санкций и себя. 22 апреля чиновники из Министерства финансов и Центрального банка встретились с представителями десятков банков, включая HSBC, чтобы обсудить, что Пекин может предпринять в случае введения мер против Китая.

Информация о проведении "экстренного совещания", о котором сообщила Financial Times, весьма зловеща.

"Чиновники и участники встречи не называли конкретных сценариев, но одним из возможных поводов для введения таких санкций считается вторжение Китая на Тайвань, – отмечает FT. – Факт проведения этой встречи – явный признак, что Пекин планирует военные действия".

"Будьте готовы к битве". Именно так гонконгская газета South China Morning Post резюмировала первый приказ китайского правителя Си Цзиньпина военным в 2019 году. В январе этого года он выступил перед КПК с большой речью о подготовке к войне, и это обращение затем транслировалось на всю страну.

Иностранные аналитики спорят о том, собирается ли Китай в ближайшее время воевать. Китайская политическая система со временем стала совершенно непрозрачной, поэтому неясно, о чем думают высшие руководители.

Зато понятно, чем они на самом деле занимаются. Они готовят войска к очередному продвижению за линию фактического контроля в Ладакхе, готовясь захватить новые индийские территории в Гималаях. В ноябре прошлого и в июне этого года они возобновили попытки блокировать пополнение запасов филиппинского форпоста на Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море. В конце июля они приказали четырем судам войти в суверенные воды Японии вокруг спорных, но контролируемых Японией островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Они устраивают постоянные провокации вокруг Тайваня, включая нарушение суверенного воздушного пространства острова в начале февраля.

И есть еще кое-что безошибочное: Си и высшие руководители готовят граждан Китая к войне.

Об авторе: Гордон Г. Чанг – сотрудник редакции 19FortyFive. Автор книг The Coming Collapse of China и The Great U.S.-China Tech War.