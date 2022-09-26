Жил был министр обороны, или Как организовывать варгеймы и чем они полезны для реальной войны

При планировании наступательных или оборонительных действий следует проводить военные игры. Они способствуют моделированию различных вариантов хода боевых действий.

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Эта история, хотя и вымышленная, произошла в основном так, как описано. К кому из двух главных героев этой сказки вам следует прислушаться?

Фокус перевел новую статью Джона Комптона о варгеймах, которые оказались полностью вымышленной историей.

Сказка о двух варгеймах: полностью вымышленная история

Жил да был министр обороны, у которого была сложная проблема. Он считал, что для решения этой проблемы необходим глубокий аналитический варгейм, поэтому описал свою проблему известному разработчику варгеймов, который с радостью принял вызов. Кроме того, министр обороны поставил ту же задачу перед своими подчиненными, которые обратились к своим собственным сотрудникам. В конце концов вызов принял некий "ничтожный слуга", вооруженный небольшим бюджетом и свободой разработать свой собственный подход к задаче, описанной министром.

Известный разработчик военных игр проводил их в течение многих лет и был уверен в своей способности выполнить задание. Итак, он сел за стол и разработал план. Он разработает варгейм, в который пригласит всех лучших военных стратегов. Отметив в календаре дату проведения военной игры, он приступил к планированию. Сначала он оповестил о мероприятии все соответствующие ведомства, чтобы те успели обеспечить участие своих лучших сотрудников. Затем он приступил к разработке.

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Много лет занимаясь созданием подобных военных стратегий, он точно знал, как подойти к решению задачи.

Игроки будут разделены на команды, создающие свои собственные планы действий. "Синяя" команда разрабатывала бы планы для нашей стороны, а "красная" команда, состоящая из всех лучших экспертов в области разведки, разрабатывала бы планы противника, которые бы точно отражали реальный подход наших врагов. Затем противостояние между этими планами действий рассмотрит команда экспертов, привлеченных из нескольких ведомств и заинтересованных организаций, обладающих опытом в таких вопросах.

После этого знаменитый разработчик варгеймов занялся организацией проведения успешной военной игры. Он зарезервировал лучшее место для проведения мероприятия на всех необходимых уровнях классификации. Его сотрудники научились фиксировать соответствующие игровые события и разговоры в своих записях. Он разработал процесс взаимодействия команд, определил соответствующие ограничения, а также описал возможности и диспозиции для обеих сторон, используя самые современные сценарии планирования обороны и оперативные планы.

Наконец, наступил день мероприятия. Оно прошло безупречно. Все игроки использовали свои лучшие знания и опыт при разработке планов, а судьи выносили решения настолько беспристрастно, насколько это было возможно. В конце мероприятия все участники доложили своим ведомствам о том, насколько хорошо была проведена военная игра и как много нового они узнали благодаря участию в ней. Те, кто никогда раньше не участвовал в варгеймах, убедились в невероятной эффективности метода, который погружает игроков в проблему и позволяет им глубоко задуматься над ней вместе со своими коллегами.

[ + – ] Бюджеты были пересмотрены, программы – изменены, а оборонные аналитики переключились на обсуждение плачевного состояния вооруженных сил

В последующие дни после мероприятия знаменитый разработчик варгеймов вместе со своей командой работал над составлением отчета для министра обороны. В этом отчете объяснялось, как проводилась игра, кто в ней участвовал и насколько она была эффективна. Затем в нем рассказывалось о ходе мероприятия и делался вывод, что у американской стороны недостаточно сил для эффективной борьбы с врагом в данный момент.

В реальном мире американским военным потребуются гораздо большие силы. Эти результаты на некоторое время стали доминирующим нарративом для сообщества. В конце концов они получили такую известность, что знаменитого разработчика военной игры даже пригласили в Конгресс, чтобы ознакомить конгрессменов с игрой и ее результатами. Конечно, осознание слабости американских вооруженных сил перед лицом потенциального врага застало многих врасплох и вызвало дискуссию о том, как именно следует развивать вооруженные силы. Бюджеты были пересмотрены, программы – изменены, а оборонные аналитики переключились на обсуждение плачевного состояния вооруженных сил.

Военная игра: альтернативный вариант

Тем временем скромный слуга работал тихо. Он не придерживался никаких расписаний и сроков. Поначалу он даже не согласился провести военную игру. Когда его попросили подготовить план исследования, он набросал документ, в котором в самых общих чертах описывалось, как он будет подходить к проблеме. Документ, лишенный какой-либо конкретики, был в основном проигнорирован, и слугу оставили наедине с его работой.

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На начальных этапах своего исследования наш скромный слуга не тратил времени на размышления о военных играх. Вместо этого он использовал имеющийся у него бюджет, чтобы собрать команду исследователей, состоящую из нескольких отставных боевых ветеранов, специалистов по планированию, разработчика коммерческих игр, методолога исследований и нескольких аналитиков из разных областей знаний.

Затем он поручил этой команде провести фундаментальные исследования на темы, касающиеся поставленной задачи.

Во-первых, они оценили некоторые новые тактические концепции, которые предоставляли местному населению возможность вести партизанскую борьбу против "красных" до прибытия "синих" сил. Поэтому команда разработала тактическую, жестко регулируемую военную игру, позаимствованную из существующего коммерческого проекта.

Затем они пригласили нескольких экспертов по тактическим боевым действиям из соответствующего географического командования, чтобы те оценили проект за один день. Эти эксперты дали некоторые рекомендации и предложили изменения.

Имея на руках обновленный проект варгейма, команда разыграла несколько возможных вариантов с использованием различных систем оружия на различной местности. Таким образом, команда смогла подробно объяснить, почему идея не сработает. Это был первый отчет, созданный нашим "ничтожным слугой"; его подготовка заняла около месяца с начала проекта.

Оперативный план и несостыковка с реальностью

Далее наш ничтожный слуга поручил своей команде разработать анализ региона. В ходе обзора литературы выяснилось, что текущие оперативные планы и сценарии планирования были созданы на основе региональных карт, составленных несколькими десятилетиями ранее. Поэтому команда предприняла исследование местности, чтобы понять последствия этого для маневренных сил и возможности инфраструктуры для переброски сил. В ходе исследования выяснилось, что деятельность человека в регионе значительно изменила ландшафт, и оказалось, что эти изменения могут оказать существенное влияние на текущие идеи планирования.

Так начался новый виток работ по изучению этого открытия и его последствий. Одна из проблем, которая привлекала большое внимание, заключалась в несоответствии дальности действия некоторых систем вооружений. Поэтому команда быстро провела исследование, чтобы изучить последствия этого различия. Последующие усилия были направлены на выработку четкого понимания того, как эти системы применяются и развертываются. В результате оказалось, что разница в дальности действия не имеет значения благодаря способам применения и количеству самих систем.

Затем команда переключила свое внимание на макро-тактическое исследование влияния местности на существующие планы развертывания. Наш скромный слуга снова обратился к существующей библиотеке коммерческих военных игр, чтобы быстро разработать собственный, жестко регламентированный проект военной игры. Этот проект был еще раз проверен внешними экспертами и сыгран внутри компании.

После дюжины итераций игры оказалось, что изменения местности, произошедшие за десятилетия с момента создания исходных карт, сделали текущие региональные планы обороны совершенно несостоятельными. Таким образом, наш ничтожный слуга принял довольно спорное решение полностью отказаться от существующих оперативных планов и сценариев планирования. Это произошло примерно через три месяца после начала проекта. Но так как в команде у этого маленького человечка было два опытных ветерана боевых действий и планировщика, он поручил им разработать совершенно новый подход к обороне региона.

После нескольких недель обсуждений, споров и зубовного скрежета команда разработала совершенно новую концепцию применения сил в случае нападения противника. Эта концепция значительно отличалась от существующих идей. Перед командой была поставлена задача впредь использовать исключительно новую концепцию. Было проведено еще несколько вспомогательных исследований, чтобы убедиться, что все предпосылки нового плана были поняты и учтены. Решение двигаться вперед, придерживаясь исключительно новой идеи, не сразу восприняли положительно, поскольку отходить от существующих сценарных конструкций действительно рискованно. Однако слуга был вполне убежден в несостоятельности этих конструкций и продолжал действовать.

[ + – ] Имея на руках обновленный проект варгейма, команда разыграла несколько возможных вариантов с использованием различных систем оружия на различной местности

На этой стадии проекта команда накопила значительный опыт, и вспомогательные исследования можно было проводить гораздо быстрее. Но для того, чтобы изучить новый план применения сил, команда снова обратилась к жестко регламентированным военным играм. Для изучения оперативных последствий новой идеи на более высоком уровне дизайнер команды снова адаптировал коммерческую настольную стратегию. Несколько недель ушло на то, чтобы проверить систему с экспертами и прийти к согласию насчет того, как игра моделирует боевые действия. И снова в течение нескольких недель игра проводилась внутри организации, на этот раз с несколькими приглашенными наблюдателями.

Игру провели около пятнадцати раз, чтобы обеспечить возможность обучения и изучения различных альтернатив.

В конце оперативной оценки было определено, что идея применения новых сил жизнеспособна, но у нее короткий срок годности из-за наличия у "красных" мощных систем ПВО. Таким образом, все зависело от уничтожения этих систем обороны в течение определенного периода времени. Однако существующие исследования по определению этих временных рамок показали, что системы живут намного дольше, чем "синие" силы, развернутые в соответствии с новой структурой.

Таким образом, ваш ничтожный слуга сосредоточился на тщательном изучении этих систем обороны. Так получилось, что командование также заинтересовалось этой проблемой. Таким образом, было сформировано партнерство. Команда слуги должна была помочь командованию изучить проблему систем ПВО при условии, что ей будет позволено сделать это в контексте нового подхода к применению сил. Партнерство оказалось плодотворным: команда смогла продемонстрировать, что с помощью совершенно нового совместного подхода можно справиться с системами обороны противника таким образом, чтобы инновационная идея применения сил работала в полном объеме.

Последним вопросом, который необходимо было рассмотреть, была логистическая осуществимость и устойчивость нового подхода. Были привлечены эксперты по мобилизации и логистике, которые помогли составить представление об ограничениях и возможностях существующей инфраструктуры. Их выводы учли при разработке нового подхода.

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В результате этих исследований, проведенных нашим ничтожным слугой, оперативный план был изменен с учетом нового подхода команды к работе. Если вы знакомы с этим процессом, то понимаете, что это действительно значительное достижение.

Итоговый отчет показал министру обороны, как проблему, которая его волновала, можно решить существующими силами и в сжатые сроки. В нем также обсуждалось, как подход ограничивает потенциал эскалации и обеспечивает отступление. Все исследование было проведено за тот же период времени и за ту же сумму денег, что и другая военная игра. Затем слуге поручили рассказать другим разработчикам варгеймов о своем подходе к военным играм, чтобы стимулировать их перенять новый подход.

Прославленные поставщики варгеймов заявили, что, хотя его подход, возможно, и хорош, необходим баланс между новаторским подходом и более традиционным стилем проведения военных игр с планированием мероприятий. После роспуска изначальной команды количество других разработчиков, использующих новый подход, оказалось равно нулю. Другие поставщики варгеймов заявили, что не готовы заниматься проведением полного цикла исследований.

Я предлагаю вам, дорогой читатель, задуматься над этой историей. Какой подход вы предпочли бы на месте лица, принимающего решения?

Это серьезный вопрос, потому что, хотя приведенная выше история полностью вымышлена, все произошло почти в точности так, как описано. Провайдеры военных игр продолжают планировать мероприятия, а не проводить аналитические исследования. Министерство обороны по-прежнему сопротивляется созданию специальных команд для разработки военных игр. И все же эффективность результатов этих двух подходов очевидна, а история, рассказанная выше, не единственная.

Военные игры как планирование мероприятий – это веселое занятие, и большинство тех, кто их посещает, уходят убежденными в том, что они многому научились. Тем не менее, эти варгеймы в стиле мероприятий не дают практически ничего в плане дальнейших действий, инноваций или полезных ответов. Более того, они часто создают негативные впечатления и усиливают существующие предубеждения из-за отсутствия каких-либо фундаментальных или вспомогательных исследований.

Несмотря на это, поставщики варгеймов продолжают проводить их в ущерб более аналитически надежным проектам исследований, которые включают небольшие, сфокусированные игры в более широкий контекст исследований.

Изменениям по-прежнему сопротивляются. Неясно, связано ли это с недоверием к новым идеям, или же поставщикам не хватает необходимого опыта или желания развивать его для проведения таких исследований. Независимо от этого, необходима смена парадигмы в сообществе варгеймеров. Вместе с этим нужно переосмыслить, что значит уметь разрабатывать и проводить варгеймы в аналитическом смысле. Это потребует изменения компетенции тех, кто претендует на роль поставщиков варгеймов.

Процесс обучения разработчиков варгеймов также должен претерпеть существенные изменения: людям, у которых аллергия на формальные подходы или на библиотеки коммерческих варгеймов, просто не стоит подавать заявку.

Но изменения не ограничиваются сообществом варгеймеров. Развитие экспертизы в рамках специальных команд, способных применять множество методов и подходов к сложным вопросам, не просто желательно, оно необходимо. Нынешнее увлечение идеей о том, что алгоритмы машинного обучения или упрощенные модели кампаний могут справиться с нашими реальными сложными проблемами, вряд ли увенчается успехом.

Однако есть некоторые основания для надежды. Идеи, представленные выше в альтернативном подходе к применению варгеймов в аналитических исследованиях, находят поддержку в Министерстве обороны США и в сообществе варгейминга. Влияние комбинированного подхода на планирование и представления о театрах военных действий, в которых мы сейчас участвуем, не осталось незамеченным. Что ждет нас в будущем, неизвестно, но процесс уже идет, преодолевая серьезные препятствия и трудности.

Об авторе

Джон Комптон – старший аналитик и эксперт по военным играм в Управлении министра обороны. Он имеет докторскую степень в области формальных методов исследования и мировой политики. Мнения, выраженные в данной статье, принадлежат автору и не отражают официальную политику или позицию Министерства обороны или правительства США.