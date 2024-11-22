Полакомился военными пайками: к военной базе на Аляске ворвался голодный медведь (фото)

Журналисты отмечают, что медведи довольно редко нападают на жилье людей. Это происходит только при одном условии.

В складское помещение на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон (Аляска, США) ворвался голодный медведь для того, чтобы полакомиться военными пайками. Об этом сообщило CNN.

Недавно в Управление по охране дикой природы поступило сообщение о медведе отреагировали на сообщение о медведе в складском помещении на военной базе. Прибыв на место происшествия, они обнаружили в помещении кучу открытых упаковок с едой. На фотографиях были видны даже открытые пачки с шоколадными конфетами.

Журналисты отмечают, что это не единичный случай "охоты" медведей на еду подобным образом. В частности, 2 ноября сотрудники Управления приехали на вызов в здание автопарка. Прибыв на место происшествия, они заметили медведя, который сидел внутри автомобиля Humvee. Работники открыли внешние двери, "приняли тактику, чтобы привлечь внимание медведя" и выманили его из здания.

В целом Управление по охране дикой природы реагирует примерно на 600 сообщений о медведях в год. Случаи проникновения животного в дом очень редки — это происходит только тогда, когда они слышат еду. Большинство этих звонков требуют незначительного вмешательства или вообще не требуют его, и это просто медведи, которые проходят по территории. Однако

"Когда естественная пища для медведей, такая как ягоды, лесные яблоки и лосось, становится редкостью, медведи начинают искать другие источники. Медведи — приспособленцы и будут следовать своим носам в поисках пищи, даже если она находится в открытых зданиях или незапертых транспортных средствах", — рассказал сотрудник Управления Джеймс Вендланд.

Напомним, недавно в США медведь пробрался в кондитерскую, чтобы наесться конфет. Посетителей магазина его не боялись, работники выгоняли прочь, а полиция прибыла, чтобы навести порядок.

Тем временем в Южной Каролине человек переодевался медведем. Это лицо делало для инсценировки нападений на автомобили с целью получения их владельцами страховки.