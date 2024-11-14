Мужчина надевал костюм медведя и нападал на автомобили: зачем он это делал

Группа из четырех человек была арестована и обвинена в страховом мошенничестве после заявления о проникновении и повреждении их автомобилей. Однако оказалось, что это был не медведь.

В Южной Каролине (США) человек переодевался медведем, инсценировал нападения на автомобили для получения их владельцами страховки. Об этом пишет Daily Star.

По информации журналистов, группа лиц из четырех человек планировала обманом получить страховку. Они предоставили компании видео, на которых "животное" разбивает их три автомобиля. На машинах и в салонах обнаружены следы незначительных царапин, однако страховщики заподозрили что-то подозрительное.

Следователи детально пересмотрели запись и при более внимательном ее изучении заметили искусственную лапу медведя.

"При дальнейшем изучении видео расследование установило, что медведь на самом деле был человеком в костюме медведя", — уточнили в ведомстве.

Эксперты из Департамента рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии при просмотре видео подтвердил выводы страховщиков. Он отметил, что это был "определенно человек в костюме медведя".

В доме одного из подозреваемых обнаружен костюм медведя с коричневым мехом, головой, лапами. Сейчас четыре человека были арестованы и обвинены в мошенничестве со страховкой по предварительному сговору.

Напомним, в октябре в Таиланде задержали китайскую мошенницу, которая, украв более 1,5 миллиона юаней, изменила внешность с помощью пластической хирургии и скрывалась за границей. Женщина обманом обещала людям престижные вакансии стюардесс, а деньги тратила на роскошную жизнь и свою новую внешность.

Добавим, что в ноябре стало известно о женатом мужчине, который имел четыре любовницы. Они жили в одном комплексе, но не знали друг о друге