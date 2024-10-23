Соседи заметили необычную деталь: мошенница сделала пластику, чтобы скрыться от Интерпола (фото)

В Таиланде задержали китайскую мошенницу, которая, украв более 1,5 миллиона юаней, изменила внешность с помощью пластической хирургии и скрывалась за границей. Женщина обманом обещала людям престижные вакансии стюардесс, а деньги тратила на роскошную жизнь и свою новую внешность.

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30-летняя китаянка по фамилии Се, обманувшая жертв более чем на 1,5 миллиона юаней (около 8,6 млн грн), была задержана в Таиланде после того, как скрылась от властей, сделав пластическую операцию и живя под прикрытием. Тайская иммиграционная полиция арестовала ее 7 октября по наводке местных жителей, которые заметили, что она часто надевает маску и закрывает лицо. Об этом пишет South China Morning Post.

Кси въехала в Таиланд в конце 2022 года по визе, рассчитанной на 15 дней пребывания, но просрочила ее более чем на 650 дней. Когда тайские власти провели расследование, они обнаружили, что она не только нарушает иммиграционное законодательство, но и находится в розыске по "синему уведомлению" Интерпола за мошенничество. В период с 2016 по 2019 год Се якобы обманула шесть человек на 1,52 миллиона юаней, пообещав им работу стюардессы в крупных авиакомпаниях, которую, по ее обманчивому утверждению, она сама занимала.

По имеющимся данным, мошенническая деятельность Се началась еще раньше: обвинения появились еще в январе 2014 года. Среди ее жертв был младший двоюродный брат Ву, у которого Се заняла 52 000 юаней (7 300 долларов США) под предлогом помощи в покупке часов в Японии. Ву удалось вернуть часть денег, но полностью они так и не были возвращены. Проведя дальнейшее расследование, Ву обнаружил, что Се перестала работать стюардессой и жила за счет мошеннических схем.

Фото девушки до и после пластики Фото: SCMP

Тайская полиция установила, что часть денег, полученных в результате мошенничества, Се использовала для пластической операции на лице, пытаясь скрыть свою личность во время бегства в Таиланд. Несмотря на ее попытки скрыться от поимки, она была арестована, и теперь ей грозят судебные последствия в Таиланде за просроченную визу. После отбытия наказания за нарушение иммиграционного законодательства Кси будет депортирована обратно в Китай, где ей предстоит дальнейшее судебное разбирательство по поводу ее мошеннических действий.

Этот случай вызвал бурное обсуждение в китайских социальных сетях, где пользователи делились своей реакцией на фотографии Кси до и после операции. Одни критиковали результаты ее пластической операции, другие хвалили власти за ее задержание, подчеркивая, что никакая маскировка не поможет преступнику избежать правосудия.

Издание пишет что этот инцидент напоминает аналогичный случай с Лао Ронгжи, китайским преступником, разыскиваемым за многочисленные убийства, которому удавалось скрываться от правосудия в течение 20 лет, принимая на себя чужие имена и делая многочисленные пластические операции. В конце концов Лао был арестован в 2019 году и казнен в 2022 году, что стало напоминанием о том, что преступники не могут навсегда уйти от закона, независимо от того, на какие меры они идут, изменяя свою внешность.

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