Сусіди помітили незвичайну деталь: шахрайка зробила пластику, щоб сховатися від Інтерполу (фото)

У Таїланді затримали китайську шахрайку, яка, вкравши понад 1,5 мільйона юанів, змінила зовнішність за допомогою пластичної хірургії та переховувалася за кордоном. Жінка обманом обіцяла людям престижні вакансії стюардес, а гроші витрачала на розкішне життя і свою нову зовнішність.

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30-річну китаянку на прізвище Се, яка ошукала жертв на понад 1,5 мільйона юанів (близько 8,6 млн грн), затримали в Таїланді після того, як вона втекла від влади, зробивши пластичну операцію і живучи під прикриттям. Тайська імміграційна поліція заарештувала її 7 жовтня за наводкою місцевих жителів, які помітили, що вона часто одягає маску і закриває обличчя. Про це пише South China Morning Post.

Ксі в'їхала до Таїланду наприкінці 2022 року за візою, розрахованою на 15 днів перебування, але прострочила її більш ніж на 650 днів. Коли тайська влада провела розслідування, вона виявила, що вона не тільки порушує імміграційне законодавство, а й перебуває в розшуку за "синім повідомленням" Інтерполу за шахрайство. У період з 2016-го по 2019 рік Се нібито обдурила шістьох людей на 1,52 мільйона юанів, пообіцявши їм роботу стюардеси у великих авіакомпаніях, яку, за її оманливим твердженням, вона сама займала.

За наявними даними, шахрайська діяльність Се почалася ще раніше: звинувачення з'явилися ще в січні 2014 року. Серед її жертв був молодший двоюрідний брат Ву, у якого Се позичила 52 000 юанів (7 300 доларів США) під приводом допомоги в купівлі годинника в Японії. Ву вдалося повернути тільки частину грошей. Провівши подальше розслідування, Ву виявив, що Се перестала працювати стюардесою і жила за рахунок шахрайських схем.

Фото дівчини до і після пластики Фото: SCMP

Тайська поліція встановила, що частину грошей, отриманих унаслідок шахрайства, Сє використовувала для пластичної операції на обличчі, намагаючись приховати свою особистість під час втечі до Таїланду. Попри спроби сховатися від переслідування, її заарештували, тепер їй загрожують судові наслідки в Таїланді за прострочену візу. Після відбуття покарання за порушення імміграційного законодавства Ксі депортують назад до Китаю, де на неї чекає подальший судовий розгляд із приводу її шахрайських дій.

Цей випадок викликав бурхливе обговорення в китайських соціальних мережах, де користувачі ділилися своєю реакцією на фотографії Ксі до і після операції. Одні критикували результати її пластичної операції, інші хвалили владу за її затримання, наголошуючи, що ніяке маскування не допоможе злочинцеві уникнути правосуддя.

Видання пише, що цей інцидент нагадує аналогічний випадок з Лао Ронгжі, китайським злочинцем, розшукуваним за численні вбивства, якому вдавалося ховатися від правосуддя протягом 20 років, приймаючи на себе чужі імена і роблячи численні пластичні операції. Зрештою Лао був заарештований 2019 року і страчений 2022-го, що стало нагадуванням про те, що злочинці не можуть назавжди втекти від закону, незалежно від того, на які заходи вони йдуть, змінюючи свою зовнішність.

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