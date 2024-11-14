Чоловік одягав костюм ведмедя та нападав на автомобілі: навіщо він це робив

Групу з чотирьох осіб було заарештовано та звинувачено у страховому шахрайстві після заяви про проникнення та пошкодження їх автомобілів. Однак виявилось, що то був не ведмідь.

В Південній Кароліні (США) людина перевдягалась ведмедем, інсценувала напади на автомобілі для отримання їх власниками страховки. Про це пише Daily Star.

За інформацією журналістів, група осіб з чотирьох людей планувала обманом отримати страховку. Вони надали компанії відео, на яких "тварина" розбиває їх три автомобілі. На машинах та в салонах виявлені сліди незначних подряпин, однак страховики запідозрили щось підозріле.

Слідчі детально передивились запис і при більш уважному його вивченні помітили штучну лапу ведмедя.

"При подальшому вивченні відео розслідування встановило, що ведмідь насправді був людиною в костюмі ведмедя", — уточнили у відомстві.

Експерти з Департаменту рибних ресурсів та дикої природи Каліфорнії при перегляді відео підтвердив висновки страховиків. Він зазначив, що це була "безперечно людина в костюмі ведмедя".

У будинку одного з підозрюваних виявлений костюм ведмедя з коричневим хутром, головою, лапами. Наразі чотирьох людей було заарештовано та звинувачено у шахрайстві зі страховкою за попередньою змовою.

Нагадаємо, в жовтні у Таїланді затримали китайську шахрайку, яка, вкравши понад 1,5 мільйона юанів, змінила зовнішність за допомогою пластичної хірургії та переховувалася за кордоном. Жінка обманом обіцяла людям престижні вакансії стюардес, а гроші витрачала на розкішне життя і свою нову зовнішність.

Додамо, що в листопаді стало відомо про одруженого чоловіка, який мав чотири коханки. Вони жили в одному комплексі, але не знали одна про одну.