Запаси на межі: Столтенберг закликав країни НАТО наростити виробництво зброї

Альянсу потрібно активізувати військовий потенціал для підтримки України. За підрахунками Єнса Столтенберга, кожна країна до 2024 року має збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

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Північноатлантичний Альянс вичерпав велику частину запасів зброї і боєприпасів, тому необхідно наростити їх виробництво. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

НАТО, як каже Столтенберг, варто активізувати військовий потенціал, щоб підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Країни Альянсу вичерпали більшу частину запасів зброї і боєприпасів, тому необхідно працювати з промисловістю та нарощувати виробництво, продовжив генсек.

Зміцнення обороноздатності України, на його думку, коштуватиме Заходу високих цін на енергоносії та інших економічних наслідків.

[ + – ] Країни НАТО хочуть збільшити витрати на оборону

"Ми повинні пам'ятати, що ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима. А ціна, яку платить Україна, життям і кров'ю щодня. Ми зобов'язані їх підтримувати", — наголосив Столтенберг.

За його словами, мета країн НАТО полягає у збільшенні видатків на оборону — до 2024 року кожна країна зобов'язана давати 2% ВВП.

"Я не можу сказати, що конкретно союзники вирішать щодо зобов'язань стосовно витрат на оборону на найближчі 10 років. Зараз ми завершуємо зобов'язання, взяті у 2014 році до 2024 року", — зауважив він.

"Прийнятний мир" із Росією

Єнс Столтенберг під час виступу на конференції в Мадриді 21 листопада закликав НАТО посилити військову допомогу для України, щоб досягти "прийнятного миру" з РФ.

Як сказав генсек, будь-яка війна рано чи пізно закінчується за столом переговорів, але Альянс хоче миру, який підійде Україні. Це, за його оцінкою, залежить від успіхів на полі бою.

"Тому НАТО має розширювати постачання озброєння Україні", — зазначив генеральний секретар.

Для НАТО важливо не стати стороною конфлікту, заявив він під час обговорення питання запровадження безпольотної зони над Україною.

"Якщо ми почнемо розміщувати сили, ми станемо стороною конфлікту. Альянс має на меті допомогти Україні захищати її повітряний простір самостійно. Союзники вже надають системи ППО та боєприпаси до них", — заявив він.

Зазначимо, що Україна інтегрується до оборонно-промислового комплексу НАТО. Концерн "Укроборонпром" планує виробляти військову техніку разом із 6 країнами Альянсу.

Фокус уже писав про сьому зустріч західних міністрів оборони у форматі "Рамштайн". За підсумками зустрічі Україні можуть надіслати нові системи ППО, боєприпаси й інше озброєння.

ЗСУ отримує турецьке озброєння. Нещодавно в Україну відправили ракети TRLG-230 та Sungur IIR.