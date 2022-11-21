У НАТО визнали Росію країною-терористом: буде створено трибунал для чиновників Кремля

За словами представника України в ПА Альянсу Єгора Чернєва, позиція нашої країни стає загальноприйнятою тенденцією на найвищих міжнародних майданчиках. Документ має вплинути на ухвалення рішення керівництвами країн Альянсу.

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Парламентська асамблея (ПА) НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал з агресії Росії та визнала її державою-терористом. Про це повідомив голова Постійного представництва України в ПА НАТО Єгор Чернєв у Facebook.

За його словами, пропозицію України підтримали 30 країн-членів Альянсу.

"Такий трибунал дозволить засудити не лише безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й найвище керівництво російської федерації. Резолюція буде відправлена ​​урядам і парламентам усіх країн-членів НАТО", — зазначив Чернєв.

Він також написав, що в документі також враховано й інші побажання України. Наприклад, збільшення постачання озброєння, а також розробка конкретних механізмів, які дозволять Україні стати членом НАТО.

Крім того, як повідомляється, резолюція містить у собі вимогу формування шляхів стягнення репарацій з Російської Федерації за ту шкоду, яку було завдано Україні.

"Також делегати особливо наголосили, що українська армія однозначно посилить НАТО, а тому членство України бажане та важливе для самого Альянсу", — заявив Чернєв.

За його словами, Україна також ініціювала закріплення принципу НАТО щодо підтримки Києва у війні проти Москви стільки, скільки буде потрібно.

Чернєв заявив, що ухвалення цієї резолюції є важливим політичним кроком, який добре ілюструє настрій у західних парламентах. Документ має вплинути на ухвалення рішення керівництвами країн Альянсу. За словами Чернєва, позиція України стає загальноприйнятою тенденцією на найвищих міжнародних майданчиках.

"За злочини проти людяності, воєнні злочини, які не мають терміну давності та за злочин агресії, покарання буде невідворотним. Ми цього обов'язково досягнемо", — заявив Чернєв.

[ + – ] Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом

Що таке Парламентська асамблея НАТО

Парламентська асамблея НАТО є міжпарламентською організацією країн, що входять до Північноатлантичного альянсу. Рекомендації ПА НАТО надаються національним урядам, парламентам та організаціям, а також генеральному секретарю Альянсу. Організація сприяє розповсюдженню принципів контролю над збройними силами у країнах, що не входять до НАТО.

Раніше Фокус повідомляв, що Столтенберг закликав країни НАТО наростити виробництво зброї. Альянсу потрібно активізувати військовий потенціал для підтримки України. За підрахунками Єнса Столтенберга, кожна країна до 2024 року має збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

Ще нагадаємо, що Україна інтегрується до оборонно-промислового комплексу НАТО. Держпідприємство планує розробляти та виробляти важке озброєння та військову техніку із шістьма країнами-членами Північноатлантичного Альянсу.

Також повідомлялося, що НАТО зможе постачати в Україну зброю із передовою електронікою з Ізраїлю. Ізраїль славиться своїми безпілотниками, оптикою, системами керування вогнем, радарами й іншими військовими технологіями.