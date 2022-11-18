НАТО зможе постачати в Україну зброю з передовою електронікою з Ізраїлю: що відомо

Ізраїль славиться своїми безпілотниками, оптикою, системами керування вогнем, радарами та іншими військовими технологіями.

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Ізраїль дозволив країнам-учасницям НАТО постачати в Україну озброєння, яке містить ізраїльські деталі для комплектування. Портал "Мілітарний" назвав, що саме можуть отримати українські військові, посилаючись на дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу.

В Ізраїлі виробляють передову військову електроніку: системи управління вогнем, електрооптичні комплекси, модулі, що дистанційно керуються, радіолокаційні комплекси (радари), оптичні системи спостереження. Ізраїльські підприємства також модернізують стару військову техніку, зокрема радянську: танків Т-72, літаків Міг-21 та МіГ-29. Озброєння в Ізраїлю купують країни Європи, Північної Америки, Латинської Америки, Африки, Азії.

За підрахунками дослідників, з 1985 по 2014 роки Ізраїль припадав на частку 60,7% усіх експортованих безпілотників у світі. І зараз ізраїльські компанії щорічно постачають за кордон безліч БПЛА, найвідомішими з яких є розвідувальні Orbiter 2M та Aerostar, ударні Hermes 450 та Heron-1. Великою та заслуженою славою також користуються ізраїльські дрони-камікадзе IAI Harop, здатні вражати цілі на відстані до 1000 км.

Раніше писали, що Ізраїль вирішив фінансувати постачання озброєнь в Україну під тиском США. За інформацією ЗМІ, ізраїльський уряд виділив із національного бюджету мільйони доларів, щоб країни НАТО передали українській армії сучасне "стратегічне обладнання".

До цього президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що країна вже передала Україні певні військові технології. За його словами, ізраїльтяни не можуть постачати українцям деякі види озброєння зі стратегічних та технічних міркувань.

З'явилася інформація, що Україна надіслала запит Ізраїлю на отримання систем ППО. Київ попросив надати 6 різних зенітно-ракетних комплексів, щоб протистояти іранським дронам та ракетам ЗС РФ.