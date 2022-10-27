Ізраїль передав Україні певні військові технології, – президент Іцхак Герцоґ

Глава держави заявив, що передача деякого озброєння неможлива з багатьох міркувань, проте скрізь, де вони можуть допомогти, допомагають.

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Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що вони передали Україні деякі нелетальні технології. Про це повідомляється в інтерв'ю CNN.

Ізраїль обмінюється з Україною розвідувальною інформацією про іранські дрони-камікадзе, які армія РФ застосовує проти об'єктів інфраструктури. Президент Ізраїлю зазначає, що передати Україні деякі речі вони не можуть із стратегічних та технічних міркувань. Проте українська сторона здобула деякі "нелетальні" військові технології.

Іцхак Герцоґ назвав звинувачення щодо ненадання допомоги Україні несправедливими. Він навів приклад, що у Штатах та Європі також є деяке озброєння, яке не постачають в Україну. Також президент зазначив, що є певні обмеження щодо того, що вони можуть постачати українській стороні.

"Це залежить від того, які системи ППО… Наприклад, є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо потрапляти до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але скрізь, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", — наголосив ізраїльський президент.

Нагадаємо, 26 жовтня Іцхак Герцоґ показав докази застосування РФ іранських дронів-камікадзе Shahed-136 в Україні. Походження дронів намагаються приховати, використовуючи кирилицю.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль передав Україні розумні системи для перехоплення іранських дронів. Smart Shooter — це новинка ізраїльських технологій.