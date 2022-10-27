Израиль передал Украине определенные военные технологии, – президент Ицхак Герцог

Глава государства заявил, что передача некоторого вооружения невозможна из многих соображения, однако везде, где они могут помочь, они помогают.

Related video

Президент Израиля. Ицхак Герцог заявил, что они передали Украине некоторые нелетальное технологии. Об этом сообщается в интервью для CNN.

Израиль обменивается с Украиной разведывательной информацией о иранских дронах-камикадзе, которые армия РФ применяет против объектов инфраструктуры. Президент Израиля отмечает, что передать Украине некоторые вещи они не могут по стратегическим и техническим соображениям. Однако украинская сторона получила некоторые "нелетальные" военные технологии.

Ицхак Герцог назвал обвинения по поводу неоказания помощи Украине несправедливыми. Он навел пример, что в Штатах и Европе также есть некоторое вооружение, которое не поставляют в Украину. Также президент отметил, что есть определенные ограничения в том, что они могут поставлять украинской стороне.

"Это зависит от того, какие системы ПВО… Например, есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим попадать в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но везде, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь", — подчеркнул израильский президент.

Напомним, 26 октября Ицхак Герцог показал доказательства применения РФ иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в Украине. Происхождение дронов пытаются скрыть используя кириллицу.

Ранее сообщалось, что Израиль передал Украине умные системы для перехвата иранских дронов. Smart Shooter — это новинка израильских технологий.