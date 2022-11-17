Ізраїль фінансував постачання озброєння Україні через країни НАТО, – ЗМІ

Українська армія отримала доступ до засобів, які розробив Ізраїль, або в якій є ізраїльські компоненти.

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Ізраїль погодився профінансувати постачання озброєння Україні під тиском Сполучених Штатів. Про це повідомляє Haaretz.

Джерела видання на заході повідомили, що Ізраїль погодився перейти від суто гуманітарної допомоги до постачання зброї. На такий крок Єрусалим пішов під тиском адміністрації Джо Байдена. Єрусалим профінансував Україні закупівлю "стратегічного обладнання"

Що постачав Ізраїль?

Було надано дозвіл на постачання зброї розробленої в Ізраїлі або в кооперації з нею через країни НАТО. Так ЗСУ можуть мати великий арсенал засобів, приладів та іншого "стратегічного обладнання". Не повідомляється, що це за "обладнання", але відомо, що Ізраїль витратив на нього багато мільйонів доларів зі свого національного бюджету.

Водночас це була одноразова акція, яку фінансував ще попередній уряд. І подальше фінансування залежить від прем’єр-міністра Нетаньягу. Зеленський заявляв, що лідер Ізраїлю обіцяв розглянути питання постачання зброї.

Нагадаємо, у ЗСУ з'явилися ізраїльські броньовики GAIA Amir. Спочатку в ЗМІ повідомляли, що постачання може відбуватися без схвалення Єрусалима.

Цьогорічний прем'єр-міністр Нетаньягу обіцяв переглянути питання постачання зброї Україні, якщо він переможе на виборах.