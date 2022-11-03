Нетаньягу, який обіцяв розглянути військову допомогу Україні, переміг на виборах в Ізраїлі

Блок Біньяміна Нетаньягу здобув перемогу на дострокових парламентських виборах, отримавши більшість у 32 місця, і тепер політик зможе сформувати власний уряд.

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Опозиціонер та ексглава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу переміг за результатами дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За даними ЦВК, представники якої вже повідомили про результати виборів у Кнесет (парламент Ізраїлю, — ред.) блок експрем'єра Нетаньягу отримав парламентську більшість у 32 місця.

Зазначимо, що, за повідомленнями ЗМІ, Яїр Лапід, чинний прем'єр-міністр країни, вже зателефонував переможцю парламентських виборів і привітав Біньяміна Нетаньягу з отриманими результатами.

"Держава Ізраїль перевищує всі політичні міркування. Я бажаю Нетаньягу успіху на благо народу Ізраїлю та держави Ізраїль", — сказав Лапід.

Біньямін Нетаньягу: що про нього відомо

73-річний Нетаньягу обіймав посаду прем'єра найдовше в історії Ізраїлю — з 1996 по 1999 роки та з 2009 по 2021. Відомий своїми тісними зв'язками з президентом РФ Володимиром Путіним.

Крім того, політик виступав проти постачання зброї Україні. І заявляв, що ізраїльська зброя, надана Україні, може опинитися в руках Ірану.

Також Нетаньягу вважав, що підтримуючи Україну, уряд Ізраїлю створює "небезпечну кризу" у відносинах з Росією.

Наразі він перебуває під слідством: стосовно нього порушено одразу три справи. Нетаньягу звинувачується у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Нагадаємо, лідер опозиції Біньямін Нетаньягу заявив, що у разі перемоги на виборах на пост прем'єр-міністра він розгляне постачання зброї Україні. Він також заявив, що готовий виступати посередником у переговорах між Москвою та Києвом.

Фокус також писав про те, що експрем'єр Ізраїлю підтримав відсутність постачання зброї Україні. На думку Біньяміна Нетаньягу, Ізраїль веде розумну підтримку, надаючи гуманітарну допомогу Україні та приймаючи біженців із нашої країни.