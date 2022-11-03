Нетаньяху, обещавший рассмотреть военную помощь Украине, победил на выборах в Израиле

Блок Биньямина Нетаньяху одержал победу на досрочных парламентских выборах, получив большинство в 32 кресла, и теперь политик сможет сформировать собственное правительство.

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Оппозиционер и экс-глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху по результатам досрочных парламентских выборов одержал победу. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно данным ЦИК, представители которой уже сообщили о результатах выборов в Кнессет (парламент Израиля, — ред.) блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 32 кресла.

Отметим, что по сообщениям СМИ, Яир Лапид — действующий премьер-министр страны — уже позвонил победителю парламентских выборов и поздравил Биньямина Нетаньяху с полученными результатами.

"Государство Израиль превыше всех политических соображений. Я желаю Нетаньяху успеха на благо народа Израиля и государства Израиль", — сказал Лапид.

Биньямин Нетаньяху: что о нем известно

73-летний Нетаньяху занимал пост премьера дольше всех в истории Израиля — с 1996 по 1999 годы и с 2009 по 2021-й. Известен своими тесными связями с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, политик выступал против поставок оружия Украине. И заявлял, что израильское оружие, предоставленное Украине, может оказаться в руках Ирана.

Кроме того, Нетаньяху считал, что, поддерживая Украину, правительство Израиля создает "опасный кризис" в отношениях с Россией.

Сейчас он находится под следствием: в отношении его возбуждено сразу три дела. Нетаньяху обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Напомним, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах на пост премьер-министра, он рассмотрит поставки оружия Украине. Он также заявил, что готов выступать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

Фокус также писал о том, что экс-премьер Израиля поддержал отсутствие поставок оружия Украине. По мнению Биньямина Нетаньяху, Израиль ведет разумную поддержку оказывая гуманитарную помощь Украине и принимая беженцев из нашей страны.