"Рассмотрю вопрос поставок оружия ВСУ", – Нетаньяху в случае победы на выборах в Израиле

По словам лидера оппозиции, он также может рассмотреть свою кандидатуру для посредничества между Киевом и Москвой.

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Лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах на пост премьер-министра, он рассмотрит поставки оружия Украине. Об этом сообщает Haaretz.

Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах он рассмотрит вопрос поставки оружия Украине и свое посредничество между Москвой и Киевом. По его мнению, президент РФ Владимир Путин может руководствоваться видением воссоздания "великой Российской империи". Однако это лишь предположение так он не психолог. Сейчас Нетаньяху сосредоточен на победе в выборах, поэтому проблемы войны он рассмотрит уже после победы.

Добавим, ранее Нетаньяху поддержал политику Израиля и одобрил отсутствия военной помощи Украине.

"Израиль принимает относительно много еврейских и нееврейских беженцев из Украины и помогает Украине, перебрасывая гуманитарное оборудование. Что касается оружия — всегда есть вероятность того, что поставляемое нами оружие окажется в руках Ирана и будет обращено против нас", — заявлял тогда кандидат в премьер-министр.

Напомним, 20 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с премьером Израиля о передаче ПВО/ПРО и технологий.

Ранее украинский посол в Израиле заявил, что после выборов, Израиль может больше помогать Украине.