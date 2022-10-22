"Розгляну питання постачання зброї ЗСУ", – Нетаньягу у разі перемоги на виборах в Ізраїлі

За словами лідера опозиції, він також може розглянути свою кандидатуру для посередництва між Києвом та Москвою.

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Лідер опозиції Біньямін Нетаньяху заявив, що у разі перемоги на виборах на посаду прем'єр-міністра він розгляне постачання зброї Україні. Про це повідомляє Haaretz.

Нетаньягу заявив, що у разі перемоги на виборах він розгляне питання постачання зброї Україні та своє посередництво між Москвою та Києвом. На його думку, президент РФ Володимир Путін може керуватися баченням відтворення "великої Російської імперії". Однак це лише припущення, так він не психолог. Наразі Нетаньягу зосереджений на перемозі у виборах, тож проблеми війни він розгляне вже після перемоги.

Додамо, що раніше Нетаньягу підтримав політику Ізраїлю та схвалив відсутність військової допомоги Україні.

"Ізраїль приймає відносно багато єврейських і неєврейських біженців з України і допомагає Україні, перекидаючи гуманітарне обладнання. Що стосується зброї — завжди є ймовірність того, що зброя, що поставляється нами, опиниться в руках Ірану і буде звернена проти нас", — заявляв тоді кандидат у прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 20 жовтня глава МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову з прем'єром Ізраїлю про передачу ППО/ПРО та технологій.

Раніше український посол в Ізраїлі заявив, що після виборів Ізраїль може більше допомагати Україні.