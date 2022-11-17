Израиль финансировал поставку вооружения Украине через страны НАТО, – СМИ

Украинская армия полчила доступ к средствам, которые разработал Израиль, или в которой есть израильские компоненты.

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Израиль согласился профинансировать поставки вооружения Украине под давлением Соединенных Штатов. Об этом сообщает Haaretz.

Источники издания на западе сообщили, что Израиль согласился перейти от сугубо гуманитарно помощи к поставкам оружия. На такой шаг Иерусалим пошел под давлением администрации Джо Байдена. Иерусалим профинансировал Украине закупку "стратегического оборудования"

Что поставлял Израиль?

Было дано разрешение на поставки оружия разработанного в Израиле или в кооперации с ним через страны НАТО. Таким образом ВСУ могут обширный арсенал средств, приборов и другого "стратегического оборудования". Не сообщается, что это за "оборудование", но известно, что Израиль потратил на него многие миллионы долларов из своего национального бюджета.

При этом это была одноразовая акция, которую финансировало еще предыдущее правительство. И дальнейшее финансирование зависит от премьер-министра Нетаньяху. Зеленский заявлял, что лидер Израиля обещал рассмотреть вопрос поставок оружия.

Напомним, в ВСУ появились израильские броневики GAIA Amir. Изначально в СМИ сообщали, что поставки могут происходит без одобрения Иерусалима.

Нынешний премьер-министр Нетаньяху обещал пересмотреть вопрос поставок оружия Украине, если он победит на выборах.